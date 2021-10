Tháng 10 có khoảng 2-3 xoáy thuận nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông

Trong tháng 10/2021, khả năng có khoảng 2-3 XTNĐ hoạt động trên khu vực Biển Đông và có khả năng ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ. Không khí lạnh hoạt động vào những ngày giữa tháng và có xu hướng gia tăng trong nửa cuối tháng.

Trong tháng, mưa tập trung nhiều hơn tại các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ còn có nhiều ngày có mưa rào và dông, thời gian mưa tập trung về chiều tối và tối. Trên phạm vi cả nước, tiếp tục đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét và gió giật mạnh.

Thời kỳ 10 ngày đầu tháng (1-10/10/2021), Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia cho biết, giai đoạn từ ngày 1-4/10, Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa vài nơi, ngày nắng; riêng khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có mưa rải rác do hội tụ gió ở mực khí quyển lên đến 3000 mét. Khoảng ngày 5-6/10, dải hội tụ nhiệt đới hoạt động mạnh dần, kết hợp với nhiễu động gió Đông từ rìa áp cao cận nhiệt đới; khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ khả năng có mưa rào và dông trở lại, cục bộ có mưa vừa, mưa to tập trung tại các tỉnh ven biển, Đồng bằng Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ. Khu vực Tây Nguyên - Nam Bộ do ảnh hưởng của gió Tây Nam có cường độ trung bình, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tổng lượng mưa (TLM) trên phạm vi cả nước phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm (TBNN) cùng thời kỳ. Nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn từ 0,5-1,00C so với TBNN, riêng khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cao hơn 1,0-1,50C.

Thời kỳ 10 ngày giữa tháng (11-20/10/2021), nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến xấp xỉ so với TBNN, riêng khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ phổ biến thấp hơn từ 0,5-1,00C. TLM trên cả nước phổ biến cao hơn từ 15- 30% so với TBNN, đặc biệt khu vực ven biển, Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cao hơn từ 30-50%; trong khi đó phía Tây Bắc Bộ thấp hơn TBNN khoảng 5-15% so với TBNN.

Thời kỳ 11 ngày cuối tháng (21-31/10/2021), nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ. TLM tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ thấp hơn 10-20% so với TBNN cùng thời kỳ, đặc biệt phía Tây Bắc Bộ thấp hơn 20-40%, các khu vực còn lại phổ biến xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ.