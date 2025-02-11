"Thần tiên tỉ tỉ" Lưu Diệc Phi xì xụp phở Việt

Minh tinh này không quan tâm đến người khác phát hiện ra mình. Cô không ngại gắp miếng lớn khi thưởng thức món phở Việt.

Khi trợ lý phát hiện có người hâm mộ nhận ra Lưu Diệc Phi đã nhanh chóng đổi chỗ ngồi cho cô. Lúc rời đi, người trợ lý nhắc người hâm mộ rằng đừng đi theo họ.

Sau khi hình ảnh và thông tin về Lưu Diệc Phi lan tỏa, cô nhanh chóng lên mục "tìm kiếm nóng" của trang mạng xã hội Weibo cùng từ khóa phở Việt. Nhiều bình luận khen ngợi gương mặt đẹp khi không trang điểm của cô. Một số khác cho rằng Lưu Diệc Phi không hề giữ kẽ, phong thái ngôi sao khi thưởng thức món ăn thoải mái.