"Thần tiên tỉ tỉ" Lưu Diệc Phi xì xụp phở Việt

"Thần tiên tỉ tỉ" Lưu Diệc Phi mặc đơn giản với áo đen, tóc búi cao, hoa tai ngọc trai, không trang điểm. Cô thoải mái thưởng thức bữa ăn.
Minh tinh này không quan tâm đến người khác phát hiện ra mình. Cô không ngại gắp miếng lớn khi thưởng thức món phở Việt.
Khi trợ lý phát hiện có người hâm mộ nhận ra Lưu Diệc Phi đã nhanh chóng đổi chỗ ngồi cho cô. Lúc rời đi, người trợ lý nhắc người hâm mộ rằng đừng đi theo họ.
Sau khi hình ảnh và thông tin về Lưu Diệc Phi lan tỏa, cô nhanh chóng lên mục "tìm kiếm nóng" của trang mạng xã hội Weibo cùng từ khóa phở Việt. Nhiều bình luận khen ngợi gương mặt đẹp khi không trang điểm của cô. Một số khác cho rằng Lưu Diệc Phi không hề giữ kẽ, phong thái ngôi sao khi thưởng thức món ăn thoải mái.
Trước đó, Lưu Diệc Phi chia sẻ loạt ảnh du lịch. Trong ảnh, cô mặc đầm xanh, tươi tắn và đẹp.
Lưu Diệc Phi đến Pháp để tham gia một sự kiện của thương hiệu thời trang kết hợp với du lịch, không tham gia các hoạt động chính thức của Liên hoan phim Cannes năm nay.