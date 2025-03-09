Thân Thúy Hà - diễn viên phim ‘Mưa đỏ’ có đời thực ra sao?

Thân Thúy Hà với trải nghiệm cảm xúc khó quên trong phim "Mưa đỏ"

Trong phim "Mưa đỏ", Thân Thúy Hà đã vào vai mẹ của nhân vật Quang. Đối với cô, vai diễn không phải là thử thách về mặt kỹ năng diễn xuất nhưng lại mang đến nhiều trải nghiệm: "Đặt trong bối cảnh của bộ phim, có những phân đoạn dù đau khổ vì mất con nhưng tôi không được khóc vì đó là nỗi đau âm ỉ. Đã có nhiều khoảnh khắc tôi phải tự trấn an bản thân không được khóc nhưng chính câu chuyện và bối cảnh đã mang đến cho tôi nhiều cảm xúc", Thân Thúy Hà chia sẻ.

Hình ảnh diễn viên Thân Thúy Hà trong phim "Mưa đỏ".

Ngoài những trải nghiệm cảm xúc đặc biệt, Thân Thúy Hà cũng tiết lộ chị từng muốn "trả vai" vì không sắp xếp được lịch trình. Nguyên nhân là do thời tiết ở Quảng Trị mưa nhiều nên đoàn làm phim phải dừng quay, chính điều đó đã làm nữ diễn viên bị lỡ công việc. Nhưng may mắn, chị đã sắp xếp được và tiếp tục đồng hành cùng ê-kíp trong phim "Mưa đỏ".