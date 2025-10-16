Thân thế chồng doanh nhân quê Quảng Trị của Hoa hậu Đỗ Thị Hà

Chồng Đỗ Thị Hà là ai?

Hoa hậu Đỗ Thị Hà lộ thiệp cưới lấy chồng doanh nhân quê Quảng Trị, hiện đang là thông tin gây chú ý khắp mạng xã hội. Ngay lập tức thông tin về chồng doanh nhân của người đẹp đã được khán giả rất quan tâm.

Được biết, chồng doanh nhân Đỗ Thị Hà là một thiếu gia nổi tiếng ở Quảng Bình, hiện anh giữ chức TGĐ tập đoàn Sơn Hải. Nam doanh nhân sinh năm 1994 có ngoại hình bảnh bao và phong cách ăn mặc trẻ trung nên vẻ ngoài anh không quá lệch so với Đỗ Thị Hà dù cả hai chênh nhau 7 tuổi.

Mạng xã hội lan truyền thiệp cưới của Đỗ Thị Hà và chồng doanh nhân.

Tập đoàn chồng Đỗ Thị Hà hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, chủ yếu làm các công trình đường sắt, đường bộ, san lấp mặt bằng, trồng trọt, kinh doanh bất động sản... Anh khá kín tiếng trên mạng xã hội, trang cá nhân chỉ có vài bài đăng.