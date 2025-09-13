Thân phận đáng thương của những người phụ nữ trong 'Khế ước bán dâu'

Bộ phim xoay quanh Nhài (do Lâm Thanh Mỹ thủ vai) - cô dâu trẻ vừa được gả vào gia tộc họ Vũ, để rồi vô tình bị cuốn vào một “khế ước” kinh hoàng với quỷ dữ.

Lòng tham nuốt chửng con người

Trong Khế ước bán dâu, ông Tri (NSND Trung Anh) - người đứng đầu Vũ gia - bị ám ảnh bởi “Mộc thần”, tin rằng thế lực này sẽ mang lại giàu sang và quyền lực. Vì lòng tham, ông sẵn sàng gây đau khổ cho người khác, thậm chí ép con trai Vũ Thế Định (Hữu Vi) lấy nhiều vợ để sinh quý tử, bất chấp hạnh phúc gia đình. Bi kịch chồng chất, ông Tri ngày càng tàn nhẫn và sa lầy trong tham vọng.

Với kinh nghiệm dày dạn, nam diễn viên gạo cội lột tả ông Tri qua từng bước chân, cái liếc nhìn lẫn từng câu thoại trong Khế ước bán dâu. Các phân cảnh thờ cúng, hiến tế, thông qua khả năng dàn dựng “chắc tay” của đạo diễn Lê Văn Kiệt, đều cho thấy sự man rợ và tham vọng không đáy của chủ nhân gia tộc họ Vũ.