Thận lợn được lấy ra khỏi người bệnh nhân sau 9 tháng cấy ghép

Ông Tim Andrews đã sống với thận lợn trong 271 ngày - một con số kỷ lục. Ảnh: NYTIMES

Theo một thông báo từ Bệnh viện Đa khoa Massachusetts, bệnh nhân là ông Tim Andrews đã khá buồn và thất vọng khi không thể tiếp tục sống với quả thận lợn được ghép cách đây gần 9 tháng. Nguyên nhân là quả thận lợn "đã suy giảm chức năng theo thời gian".

Bệnh nhân Tim Andrews, 67 tuổi đã sống với thận lợn trong 271 ngày - một con số kỷ lục.

Ông Tim Andrews là người thứ 4 ở Mỹ được phẫu thuật ghép thận lợn biến đổi gen. 2 bệnh nhân đầu tiên chết ngay sau khi cấy ghép; người thứ 3 phải cắt bỏ thận lợn sau 130 ngày khi cơ thể nữ bệnh nhân này có biểu hiện đào thải quả thận được ghép.

"Ông Tim đã lập một kỷ lục mới trong việc cấy ghép này" - bệnh viện cho biết. "Sau khi được loại quả thận ghép, hiện ông Andrews sẽ phải tiếp tục lọc máu và vẫn nằm trong danh sách chờ nhận thận hiến từ người", bệnh viện cho biết thêm.

Mỹ đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nội tạng để ghép. Hiện có hơn 100.000 người đang nằm trong danh sách chờ để được ghép tạng; trog đó có khoảng 90.000 người đang chờ được ghép thận.

Sự thiếu hụt tạng để ghép đã thúc đẩy các nhà khoa học và các bệnh viện hàng đầu thế giới nỗ lực thực hiện nghiên cứu biến đổi gen từ lợn để nội tạng này có thể được cấy ghép vào người một cách an toàn.

Quả thận ngoại lai mà ông Andrews nhận được là từ một con lợn đã được sửa bộ gen, bao gồm một số được điều chỉnh để vô hiệu hóa virus có thể gây nguy hiểm cho con người và một số khác được chỉnh sửa để tương thích hơn với cơ thể người, giảm tỷ lệ đào thải miễn dịch.

Trước khi ông Andrews nhận được nội tạng lợn vào cuối tháng 1, ông đã trải qua hơn 2 năm lọc máu đầy mệt mỏi.

Bệnh viện Bệnh viện Đa khoa Massachusetts cho biết, họ sẽ thực hiện một ca cấy ghép thận lợn biến đổi gen kế tiếp vào cuối năm 2025.

Trọng Trí (theo NYTIMES)