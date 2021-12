Thần đồng hội họa 10 tuổi gây sốt, thu về hàng tỷ đồng mỗi ngày

Your browser does not support the audio element.

Cậu bé 10 tuổi Andres Valencia được đánh giá là thần đồng hội họa. Hiện tại, tranh của Andres Valencia đang được nhiều nhân vật nổi tiếng và giàu có tìm mua (Ảnh: New York Post).

Tuần lễ Nghệ thuật Miami (Miami Art Week) đang diễn ra tại Miami, Mỹ, tại đây, cậu bé 10 tuổi Andres Valencia đang được xem là hiện tượng nổi bật nhất. Cậu bé được đánh giá là thần đồng hội họa. Hiện tại, tranh của Andres Valencia đang được nhiều nhân vật nổi tiếng và giàu có tìm mua, bao gồm cả các chuyên gia tài chính và ngôi sao giải trí.

Nữ diễn viên Sofia Vergara là ngôi sao mới nhất vừa mua tranh của cậu bé, nam diễn viên Channing Tatum cũng ghé thăm gian trưng bày của Andres tại Tuần lễ Nghệ thuật Miami.

Andres đã bắt đầu vẽ tranh từ năm lên 4 tuổi, hiện tại, sự nghiệp hội họa của cậu đang bước vào giai đoạn khẳng định vị thế và đã có sức hấp dẫn nhất định trên thị trường mỹ thuật. Tuần lễ Nghệ thuật Miami là một sự kiện nghệ thuật lớn hàng đầu tại Mỹ, thu hút rất nhiều sự quan tâm của giới chuyên môn, giới sưu tầm, truyền thông, công chúng. Sự kiện được tổ chức thường niên tại Miami, Mỹ.