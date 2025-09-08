'Thần đồng Đà Lạt' kiếm 5 cây vàng/đêm, U80 vẫn đắt sô

Danh ca Thanh Tuyền tên thật là Phạm Như Mai, sinh năm 1948 tại Đà Lạt. Bà là chị cả trong gia đình nghèo gồm 15 chị em. Năm 1959, Thanh Tuyền bắt đầu đến với sự nghiệp ca hát.

Bước ngoặt chính là khi bà đoạt giải ''Thần đồng Đà Lạt'' với ca khúc Nắng đẹp miền Nam của nhạc sỹ Lam Phương. Những năm sau đó, Thanh Tuyền vừa đi học vừa đi hát ở đài phát thanh.

Với giọng hát khỏe khoắn đầy nội lực, âm vang làm rộn rã cả sân trường, giọng hát của Thanh Tuyền khiến bao người say đắm.