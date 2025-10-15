'Thần đồng' của HAGL bất ngờ được vinh danh trên toàn thế giới

Mới đây, tờ The Guardian của Anh đã công bố danh sách top 60 tài năng trẻ xuất sắc nhất của bóng đá thế giới năm 2025. Đáng chú ý trong danh sách này có sự xuất hiện của tiền đạo trẻ Trần Gia Bảo.

Trần Gia Bảo lọt top 60 tài năng trẻ của bóng đá thế giới do tờ The Guardian bầu chọn.

Đánh giá về Trần Gia Bảo, The Guardian nhận định: “Trần Gia Bảo đã gây ấn tượng mạnh mẽ với giới chuyên môn và người hâm mộ khi trở thành cầu thủ trẻ nhất ra sân và ghi bàn tại V-League khi mới 16 tuổi.

Tiền đạo đa năng này có thể chơi ở vị trí trung phong hoặc lùi sâu hơn đã thu hút sự chú ý nhờ lối chơi giàu tốc độ cùng ngoại hình điển trai. Được người hâm mộ ví với tài năng trẻ Lamine Yamal.

Tháng 9 vừa qua, Gia Bảo tiếp tục thi đấu nổi bật ở giải đấu hàng đầu Việt Nam với bàn thắng được cựu tuyển thủ Nguyễn Quang Hải nhận xét là “đẳng cấp châu Âu”, qua đó tạo nên cơn sốt trên các mặt báo. Giới chuyên môn kỳ vọng anh có thể trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên thực sự ghi dấu ấn tại châu Âu”.

Trần Gia Bảo sinh năm 2008, thuộc biên chế của HAGL. Cầu thủ này ghi bàn vào lưới Quảng Nam ở V-League 2024/2025, qua đó đi vào lịch sử của giải đấu. Ở mùa giải năm nay, Trần Gia Bảo ra sân 4 trận trên mọi đấu trường, ghi được 1 bàn thắng.

Trước khi Trần Gia Bảo được vinh danh ở top 60 tài năng trẻ xuất sắc nhất của bóng đá thế giới thì bóng đá Việt Nam từng có hai cầu thủ được tờ báo Anh vinh danh là Phan Thanh Hậu (2014) và Lê Đình Long Vũ (2023).