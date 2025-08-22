Thần đồng 14 tuổi được đôn lên đội 1 MU

Gabriel đã lọt vào tầm ngắm của người hâm mộ MU sau khi ghi hai bàn cho đội U-18 trong chiến thắng 13-1 trước Leeds hồi tháng Tư. Trận đấu đó chứng kiến ​​Gabriel trở thành cầu thủ trẻ nhất từng ra sân cho đội U-18 MU, và HLV Darren Fletcher đang phụ trách quá trình phát triển của Gabriel.

JJ Gabriel đã có trận ra mắt giải Ngoại hạng Anh dành cho đội U-18 khi ra sân ngay từ đầu trong chiến thắng 1-0 của MU trước Everton vào thứ Bảy tuần trước, nhưng sẽ không thể góp mặt trong chiến dịch FA Youth Cup của MU vì Gabriel vẫn còn quá trẻ.

HLV Ruben Amorim rất muốn đánh giá các cầu thủ trẻ đến từ học viện MU, với nhiều người trong số họ đã được đưa vào đội hình 1 tập luyện. Nhưng Gabriel là một ngoại lệ đơn giản vì tuổi tác còn quá trẻ của cậu bé.

“Điều quan trọng là chúng ta phải để họ phát triển”, Darren Fletcher chia sẻ với giới truyền thông gần đây khi nói về sự phát triển của những cầu thủ như Gabriel và Kai Rooney – cậu con trai 15 tuổi của huyền thoại MU Wayne Rooney, "Các em còn rất nhiều điều phải phát triển, nhưng các em như miếng bọt biển vậy.

Các em muốn học hỏi. Các em là những chàng trai trẻ chỉ thích bóng đá. Các em tiếp thu thông tin, còn chúng tôi đang cố gắng tạo cho các em một nền tảng để thể hiện bản thân. Và chúng ta cũng phải nhìn nhận đúng độ tuổi của các em. Chúng ta không muốn các em lớn quá nhanh.

Hãy để các em tự phát triển. Thật khó khăn khi các em lên TV, nhưng đó là một phần của bóng đá và thế giới hiện đại. Chúng tôi không muốn kìm hãm bất kỳ ai. Nếu bạn thể hiện tốt, bạn sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng.

Họ đã thi đấu vì họ xứng đáng, và họ đã chứng tỏ mình có thể cạnh tranh và chiến đấu ở đẳng cấp này. Chúng tôi tin tưởng vào sự đa dạng trong trải nghiệm. Vì vậy điều quan trọng là họ được thi đấu ở đúng độ tuổi của mình. Điều quan trọng là họ được thử thách ở đẳng cấp này và họ cảm thấy mọi thứ thật khó khăn".