‘Thần đèn’ sẽ di dời căn nhà xây trên đất người khác ở TP.HCM, chi phí khoảng 200 triệu đồng

Liên quan đến vụ xây nhà trên đất hàng xóm xảy ra tại đường ĐX066 phường Chánh Hiệp, TP.HCM (trước đây là phường Định Hòa, tỉnh Bình Dương), sau buổi làm việc giữa các bên vào chiều 24-9, chủ ngôi nhà xây "nhầm" đã thuê “thần đèn” để dời ngôi nhà về vị trí đất của mình.

Ngôi nhà xây nhầm trên đất hàng xóm sẽ được 'thần đèn' di dời. Ảnh: LÊ ÁNH

Ngày 25-9, ông T (chủ ngôi nhà xây "nhầm") cho biết đã làm việc với “thần đèn” để lên phương án di dời ngôi nhà về vị trí đất của mình.