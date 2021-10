Thẩm Tiểu Đình và hành trình đầy cảm xúc từ 'viên gạch lót đường' của 'Sáng Tạo Doanh' trở thành thí sinh hot nhất nhì 'Girls Planet 999'

Qua 3 nhiệm vụ chính thức, Thẩm Tiểu Đình đã có 2 lần đảm nhận vị trí center trên các sân khấu "How You Like That" tại vòng Connect Mission và "Snake" tại vòng Creation Mission. Ngoài ra, ở tất cả các vòng thi, fancam của Thẩm Tiểu Đình luôn lọt top fancam có lượt view cao nhất trên YouTube dù là xét riêng trong C-GROUP hay xét chung trong tất cả các thí sinh. Điển hình nhất phải kể đến nhiệm vụ mới nhất mang tên Creation Mission, nơi fancam "Snake" của cô ghi nhận hơn 520.000 lượt xem chỉ trong vòng 2 ngày đăng tải, dẫn đầu áp đảo so với 25 thí sinh còn lại trong chương trình.

Hiện tại, Thẩm Tiểu Đình đang là thí sinh hiếm hoi nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt từ khán giả quốc tế lẫn Hàn Quốc. Vì lý do này, nhiều người tin rằng kể cả khi không giành chiến thắng trong nhiệm vụ Creation Mission, cô vẫn sẽ giữ được vị trí C01 và tiếp tục nằm trong Top 9. Câu hỏi lớn nhất của người hâm mộ hiện nay là liệu Thẩm Tiểu Đình có giữ được vị trí số 1 Top 9 hay không, và tất cả chỉ được giải đáp khi vòng loại thứ 3 của "Girls Planet 999" lên sóng vào thứ 6 tuần này!