Thảm sát ở nhà thờ Công giáo Nigeria: Cảnh sát nỗ lực lần tìm kẻ mưu sát

Tại Rome, Giáo hoàng Francis đã cầu nguyện cho các nạn nhân và đất nước Nigeria.

Thừa nhận là trong lịch sử của Owo chưa bao giờ xảy ra một vụ việc như vậy, nhà lập pháp Ogunmolasuyi Oluwole cho biết "điều này là quá nhiều".

Hòa bình mong manh

Nigeria đang trong cuộc chiến chống lại lực lượng nổi dậy Hồi giáo ở đông bắc, và các nhóm vũ trang thường thực hiện những vụ tấn công và bắt cóc đòi tiền chuộc ở tây bắc quốc gia đông dân nhất châu Phi này. Tại khu vực tây nam, những vụ tấn công như trên là tương đối hiếm.

Thực tế, vấn đề an ninh là một vấn đề nổi cộm ở Nigeria. Ông Muhammadu Buhari đã đắc cử tổng thống sau khi tuyên bố sẽ chấm dứt cuộc khủng hoảng an ninh kéo dài ở đây. Theo Liên hợp quốc, trong cuộc xung đột kéo dài gần 1 thập kỷ qua, phiến quân Boko Haram và các tay súng thuộc nhánh IS tại tỉnh Tây Phi (ISWAP) đã sát hại khoảng 36.000 người và khiến khoảng 2 triệu người dân ở Nigeria phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn.

Vụ thảm sát diễn ra tại một nhà thờ Công giáo ở Owo, cách thành phố lớn nhất Nigieria là Lagos hơn 300km về phía đông. Ảnh: Aljazeera

Ondo-một bang hòa bình của Nigeria cũng đã bị cuốn vào cuộc xung đột bạo lực gia tăng giữa nông dân và người chăn nuôi gia súc.

Reuters đưa tin, ngày càng có nhiều vụ bạo lực bùng phát trong những năm gần đây giữa những người chăn gia súc ở Fulani tìm kiếm đất cho gia súc của họ ăn cỏ và nông dân từ các nhóm dân tộc khác tìm cách bảo vệ đất đai của mình.