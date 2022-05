Tham ô tài sản, bị bắt sau 25 năm trốn truy nã

Ngày 28/5, Công an TP Bảo Lộc cho biết, Công an xã Đại Lào đã phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng bắt khẩn cấp Nguyễn Đặng Ngân (77 tuổi, ngụ huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình), đang trốn truy nã về tội tham ô tài sản.

Nguyễn Đặng Ngân tại cơ quan điều tra.