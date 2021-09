Thẩm mỹ viện du ký: Trị liệu tinh dầu tại các spa

Phương pháp xông hương: Xông hương là phương pháp đơn giản nhất, nhanh nhất và được ứng dụng nhiều nhất trong việc dùng tinh dầu trị liệu. Cho tinh dầu khuếch tán trong vòng 5-10 phút ngay khi thực hiện. Cách khuếch tán thường được sử dụng là dùng đèn xông hương, bát nước nóng hoặc dụng cụ khuếch tán chuyên dụng cho tinh dầu.

Phương pháp massage: Massage cơ thể cần điều trị kết hợp với tinh dầu sẽ giúp mang lại hiệu quả trị liệu tối ưu, giúp thông kinh lạc, thư cân giải cơ hoặc làm cân bằng lại trạng thái tinh thần. Làm ấm tinh dầu trước khi trị liệu sẽ làm tăng hiệu quả của việc massage.

Phương pháp tắm với tinh dầu: Đây là phương pháp dùng tinh dầu để tắm thư giãn, sử dụng 5-8 giọt hỗn hợp tinh dầu pha vào nước ấm, hoặc có thể sử dụng chất trung gian như mật ong, sữa tắm và cho vào bồn ngâm trước khi tắm.

Phương pháp xông hơi trực tiếp: Lấy một cốc (thường dùng cốc bằng inox) cho 2 – 3 thìa nước thật nóng. Sau đó cho 2-5 giọt tinh dầu vào. Để mặt cách mặt nước khoảng 25cm, nhắm kín mắt lại (có thể thay đổi khoảng cách cho phù hợp). Thở thư giãn trong khoảng từ 5 - 10 phút. Phương pháp này giúp tinh thần thư giãn, trị các bệnh đường hô hấp trên (viêm mũi, viêm xoang) và chứng đau nửa đầu.

