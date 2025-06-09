Thẩm mỹ viện 'chui' hút mỡ bụng cho 500 khách trong nửa năm, thu gần 10 tỷ đồng

Chỉ từ tháng 1 đến nay, cơ sở này đã hút mỡ cho hơn 500 người, thu lợi bất chính gần 10 tỷ đồng.

Để thu hút khách, Nguyễn Thị Hường chỉ đạo nhân viên marketing Dương Tấn Long đăng quảng cáo sai sự thật trên mạng xã hội, giới thiệu về các bác sĩ, chuyên gia “hợp tác” cùng mỹ viện. Thậm chí Long còn thuê người đóng giả khách hàng, dựng các clip “trải nghiệm dịch vụ” để quảng bá, qua đó lôi kéo thêm nhiều người tìm đến.

Nguyễn Minh Khải mặc dù chưa được cấp chứng chỉ hành nghề chuyên khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ nhưng vẫn được Hường thuê hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở trên.