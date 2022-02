Thảm kịch đau lòng từ những vụ dùng xăng giải quyết cơn ghen tuông

Thời điểm trước khi vụ án xảy ra, các lần va chạm giữa Cao và chị Th ngày càng gia tăng. Cao nghi ngờ vợ có tình cảm với người khác nên muốn ly hôn với anh ta… Vì thế, Cao thường xuyên uống rượu rồi về nhà chửi bới, đe dọa chém, đốt giết vợ con. Do lo sợ nên từ khoảng tháng 9/2021, chị Th không ngủ cùng Cao mà sang ngủ cùng các con ở phòng ngủ phía sau trên tầng 2.

Năm 2003, chị Thoa và chồng là Phạm Văn Cao (cùng SN 1983) nên nghĩa vợ chồng. Trong năm đó, chị sinh cô con gái đầu lòng là Phạm Thị C (SN 2003); ba năm sau đó cô con gái Phạm Thị H (SN 2006) và cậu con trai Phạm Văn Q (SN 2008) cũng chào đời trong niềm hạnh phúc của họ. Vợ chồng sống cùng với mẹ chồng ở căn nhà nhà số 8, đường Vũ Mạnh Hùng, phường Tứ Minh, TP Hải Dương.

Khoảng 21h ngày 2/11/2021, chị Th cùng 3 con đang nằm trong phòng ngủ thì Cao từ ngoài về, vào phòng ngủ gọi chị Th dậy nói chuyện. Lúc này, chị Th yêu cầu Cao đưa sổ hộ khẩu và giấy CMND của chị để ngày hôm sau chị đi tiêm phòng vaccine ngừa Covid-19 nhưng Cao không đồng ý nên giữa hai bên tiếp tục xảy ra mâu thuẫn cãi vã.

Trong lúc nóng giận, chị Th nói sẽ làm đơn ly hôn Cao, sự việc sau đó được mẹ chồng can ngăn. Sau đó, Cao bảo cháu H và Q sang phòng khác ngủ để Cao ngủ lại cùng phòng với chị Th. Cháu H, Q và chị Th không đồng ý thì Cao nói “chúng mày không đi chỗ khác ngủ thì tao đi mua xăng về đốt cho chết chung”. Cho rằng Cao chỉ đe dọa nên chị Th nói với Cao “làm được cứ làm”, Cao gật đầu và nói “được”.

Sau đó, Cao đi xuống dưới tầng 1 vào phòng ngủ của mẹ mượn 1 ca nhựa (loại ca đựng nước dung tích khoảng 2 lít) rồi điều khiển xe máy, mang theo ca nhựa đi khỏi nhà. Mẹ chồng đứng dưới tầng 1 hỏi mẹ con chị Th lý do Cao mượn ca nhựa đi ra khỏi nhà thì cháu C trả lời “bố cháu đi mua xăng về đốt nhà”.

Sau khi ra khỏi nhà, Cao đi đến cửa hàng xăng dầu số 30 Petrolimex tại phường Thanh Bình, TP Hải Dương gặp chị Nguyễn Thị Son (SN 1987, trú tại khu Phú Tảo, phường Thạch Khôi, TP Hải Dương) là nhân viên bán xăng mua lượng xăng khoảng gần 2 lít chứa vào chiếc ca nhựa rồi mang ca xăng đi về nhà.

Về đến nhà, Cao đi lên đứng ở cửa phòng ngủ của mẹ con chị Th, một tay cầm ca xăng, một tay cầm bật lửa ga giơ lên đe dọa sẽ tưới xăng đốt cả nhà. Chị Th và các cháu thấy vậy sợ hãi lùi về góc cuối phòng ngủ thì Cao nói nếu chết thì cùng chết, hôm nay cho chết cả nhà. Đối tượng tạt một phần ca xăng về phía mẹ con Th làm xăng vương vãi ra nền phòng, chăn, đệm trải ở dưới nền phòng và vào tay cháu Q. Cháu Q bỏ chạy ra nhà tắm bên cạnh phòng ngủ rửa tay.

Trong cơn nóng giận, Cao tiếp tục tạt hết lượng xăng còn lại trong ca về phía chị Th, cháu H và C đang đứng trong phòng ngủ làm xăng vương vãi ra nên phòng, chăn, đệm trải ở nền và dính vào chân chị Th. Do sợ Cao sẽ bật chiếc bật lửa đang cầm trên tay để châm gây cháy nên chị Th lao đến, giằng, giữ chiếc bật lửa trên tay Cao. Lúc này mẹ chồng cũng lao vào can ngăn nhưng Cao đã bật lửa làm lửa bén bắt vào chăn, đệm, chiếu ở nền phòng, bám dính xăng và bén vào mẹ, chân, tay chị Th.