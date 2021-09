Thăm hỏi trực tuyến và cấp cứu ngoại viện - Cách chăm sóc F0 tại nhà hiệu quả

Túi thuốc các F0 tại nhà luôn được trang bị

Hiệu quả mô hình chăm sóc F0 tại cộng đồng kết hợp giữa chăm sóc trực tuyến và cấp cứu ngoại viện thể hiện ngày càng rõ nét. Sau khi áp dụng thành công mô hình này ở Quận 10 thì từ ngày 8/8 được áp dụng cho Quận 8.

Hiện tại Quận 8 đã không còn F0 tử vong tại nhà. Nhiều F0 tại nhà được tiếp cận nhanh với dịch vụ y tế. Những người không triệu chứng được thăm hỏi, tư vấn qua điện thoại không còn lo âu, đối diện và vượt qua dịch bệnh.

"Niềm an tâm trong cộng đồng đã thấy rõ, F0 nào cũng có số điện thoại các nhân viên chăm sóc trực tuyến và đội cấp cứu. F0 gọi đến là được trực tiếp nói chuyện với chuyên gia, y bác sĩ ngay. Thậm chí có người được chăm sóc sát sao quá còn bảo "điện hỏi thăm gì mà nhiều thế". Nhiều quận khác đang tiếp cận để triển khai mô hình này. Điển hình như Quận Bình Tân"- PGS.TS Vương Thị Ngọc Lan kể.

Th.s BS Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đánh giá: Mô hình "Chăm sóc F0 tại cộng đồng" của Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh có thể thực hiện được ở các địa bàn, nhất là khu vực có lượng F0 lớn đang theo dõi, điều trị tại nhà. Vừa song song quản lý F0 tại nhà vừa cấp cứu, xử lý kịp thời nhất các trường hợp cần can thiệp y tế cho thấy hiệu quả trong bối cảnh giãn cách xã hội phương tiện cá nhân và công cộng bị giới hạn lưu thông. Sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa đội tư vấn từ xa và đội cấp cứu ngoại viện đáp ứng tốt nhu cầu được chăm sóc y tế của F0 tại nhà.