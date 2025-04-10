Thăm hỏi, tri ân NSND Thế Hiển và NSƯT Lê Thiện

Tại nhà NSND Thế Hiển, ông Trần Thế Thuận phát biểu ghi nhận công lao đóng góp của nhạc sĩ này. "Chúng tôi trân trọng ghi nhận những đóng góp tích cực, hiệu quả của ông trong lĩnh vực âm nhạc, đồng thời tạo nguồn cảm hứng cho nhiều thế hệ thanh niên thành phố. Những năm qua, nhiều thế hệ nhạc sĩ đàn em đã kế tục công việc của NSND Thế Hiển. Mong ông giữ gìn sức khỏe, tiếp tục đóng góp ý kiến để Sở Văn hóa và Thể thao, Hội Âm nhạc và các cơ quan chức năng hoạt động ngày càng hiệu quả, đóng góp tích cực vào sự phát triển của thành phố" - ông Trần Thế Thuận nhấn mạnh.

Khi đoàn công tác đến thăm NSƯT Lê Thiện, bà bày tỏ sự vui mừng. Trong lúc trò chuyện, bà kể lại những kỷ niệm khi tham gia hoạt cảnh minh họa ca khúc "Màu hoa đỏ" tại đại lễ 30-4 vừa qua. NSƯT Lê Thiện còn kể về những lần được biểu diễn cho Chủ tịch Hồ Chí Minh xem lúc còn trẻ. Đến nay, bà vẫn lưu giữ bức ảnh quý chụp cùng Bác...