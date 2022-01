Thảm án đầu năm: Bé trai 6 tuổi gục chết trong xe hơi, kết quả khám nghiệm cứ ngỡ chuyện hoang đường, ai cũng phải thốt lên "Cầm thú"

Ông Panya nói rằng đứa trẻ thường xuyên có dấu hiệu bị co giật, méo miệng, mặt mày xanh lét nên không thể ngủ được trong nhà. Do đó, ông cùng vợ hay đưa con trai ra ngoài xe hơi để ngủ vì nghi ngờ đứa trẻ bị ma ám. Hàng xóm nói rằng, chuyện Nakhon ngủ ở xe hơi đã diễn ra trong nhiều năm.



Cảnh sát nhanh chóng đến hiện trường để điều tra vụ việc. Họ phát hiện thi thể bé trai có nhiều dấu vết bầm tím, máu mũi chảy ra và nghi ngờ đây không phải là một cái chết tự nhiên. Cảnh sát càng có cơ sở khẳng định điều này khi cha mẹ em yêu cầu không khám nghiệm tử thi muốn chôn cất con trai càng sớm càng tốt với lý do không muốn chịu đựng nỗi đau trong nhiều ngày. Họ cũng không hợp tác với cảnh sát trong quá trình điều tra.



Tuy nhiên, trước sức ép của dư luận, ông Panya thừa nhận có đánh bé Nakhon hai lần nhưng là để dạy dỗ. Mặc dù vậy, kết quả khám nghiệm tử thi ban đầu cho thấy một sự thật hoàn toàn khủng khiếp. Cậu bé bị bầm tím khắp người, gãy xương và vỡ hộp sọ.