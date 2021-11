Thái Nguyên triển khai hơn 30 mô hình camera giám sát an ninh, trật tự

Hệ thống camera giám sát an ninh là một hợp phần quan trọng trong quá trình xây dựng thành phố thông minh.

Theo Bộ Công an, Thái Nguyên đã triển khai hơn 30 mô hình camera giám sát, đảm bảo an ninh trật tự với tổng số hơn 500 camera được lắp đặt trên địa bàn. Nhờ đó, tình hình an ninh, trật tự có chuyển biến tích cực. Ông Nguyễn Đức Tiến (thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ) cho biết, tình trạng đỗ xe lộn xộn, bán hàng lấn chiếm lòng lề đường đã giảm, người dân chấp hành luật giao thông tốt hơn.

Theo kế hoạch, huyện Đại Từ sẽ triển khai mô hình theo hai giai đoạn: giai đoạn 1, lắp đặt 56 camera tại trung tâm 30 xã, thị trấn, các đầu mối giao thông quan trọng, địa điểm công cộng tập trung đông người, phương tiện; giai đoạn 2 bổ sung 200 camera tại các tổ dân phố, các xóm trên địa bàn huyện.