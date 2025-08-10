Thái Nguyên: Giải cứu hai người mắc kẹt 18 tiếng trên mái nhà vì bị lật thuyền

Đoạn clip ghi lại quá trình giải cứu hai ông cháu bị mắc kẹt trên mái nhà ở Thái Nguyên được tài khoản facebook có tên Bùi Tùng chia sẻ và khiến người xem không khỏi xúc động, lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội. Được biết, anh Tùng cũng chính là người tham gia cứu hộ, giúp đỡ hai ông cháu.

Đăng tải trên trang cá nhân, anh Tùng viết: "18 tiếng không biết mỏi, không khuất phục trước cơn lũ dữ chính là vì đây... 3 anh em chúng tôi kịp thời cứu 2 ông cháu trên mái nhà căn nhà sắp sụp đổ trước dòng nước lũ...".