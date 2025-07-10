Thái Nguyên đón lũ lịch sử, mực nước sông Cầu vượt Báo động 3

Thái Nguyên đối diện lũ lụt nghiêm trọng do đợt mưa lớn lịch sử (ghi nhận 100mm tại Vũ Muộn). Cập nhật đến 7h ngày 7/10, mực nước sông Cầu vượt báo động 3 tại Thác Giềng và Gia Bẩy, gây ngập úng phổ biến 0,3m-0,5m trên nhiều tuyến phố trung tâm. Nghiêm trọng nhất tại Quốc lộ 3 từ Thái Nguyên đi phường Bắc Kạn, Chợ Mới bị ngập, cơ quan chức năng phải đặt cảnh báo.

Cập nhật mực nước lúc 7h ngày 7/10, tại các Trạm thủy văn ở Thái Nguyên. Trên sông Cầu: Tại trạm đo Bắc Kạn 132,07m - trên báo động 1: 0,07m, hiện đang xuống chậm; Tại trạm Thác Giềng 100,37m - trên báo động 3: 1,87m, hiện đang lên; Tại trạm Chợ Mới 57,75m - dưới báo động 3: 0,5m, hiện đang lên nhanh; Tại trạm Gia Bẩy 27,12 - trên báo động 3: 0,12m, hiện đang lên nhanh; Tại trạm Chã 6,74 - dưới báo động 1: 1,26m, hiện đang lên nhanh; Trên sông Năng tại trạm đo Ba Bể mực nước lúc 7h ở mức 155,28m - dưới báo động 2: 0,22m, hiện đang lên nhanh.
Đợt mưa này gây ngập úng cho nhiều tuyến phố khu vực trung tâm đô thị với độ sâu lớn nhất phổ biến từ 0,3m-0,5m. Đáng chú ý, một số tuyến phố có khả năng ngập sâu hơn với độ sâu lớn hơn 0,5m.
Cảnh báo ngập sâu tại các tuyến đường trung tâm như Lương Ngọc Quyến, Minh Cầu, phường Phan Đình Phùng; Hoàng Văn Thụ, Hùng Vương, Nha Trang, Bến Tượng… Một số tuyến đường chính tại trung tâm các xã (phường) như Gia Sàng, Tích Lương, Quyết Thắng, Linh Sơn, Quán Triều, An Khánh, Đại Từ, Quân Chu, Đại Phúc, La Bằng, Phú Xuyên, Điềm Thụy; Sông Công, Tân Cương, Bá Xuyên, Phổ Yên, Bách Quang đều đã ngập sâu trong nước
Trong 24 giờ qua, khu vực tỉnh Thái Nguyên đã ghi nhận lượng mưa lớn tại nhiều địa phương như Vũ Muộn - 100mm, Thượng Quan - 98mm, Hào Nghĩa - 84mm, Phương Giao - 84mm, Lương Phù - 84mm, Quảng Khê - 82mm, Phúc Lộc - 79mm, Kim Hỷ - 79mm, Hiệp Lực - 76mm, Bằng Vân - 76mm, Dân Tiến - 74mm, Cây Thị - 74mm, các nơi khác phổ biến từ 22-70mm.
Chị Đỗ Thị Hòa ở phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên cho biết, mưa từ đêm 6 đến sáng 7/10, khiến các điểm trũng thấp ở trung tâm thành phố Thái Nguyên (hầu hết khu vực phường Phan Đình Phùng) đều bị ngập. Chị Hòa thông tin, doanh nghiệp kinh doanh vận tải nhà chị được tài xế gửi thông tin từ các nơi về cho thấy, hầu hết các điểm đón khách đều bị ngập.
Tại điểm ngập Bờ Đậu (cây số 7) trên Quốc lộ 3 từ Thái Nguyên đi phường Bắc Kạn, Chợ Mới cũng đã bị ngập và cơ quan chức năng đã chặn đường, đặt biển cấm.
Anh Bùi Phúc Thanh ở phường Gia Sàng, phía Nam thành phố Thái Nguyên (trước đây) cho biết, các hầu hết các tuyến đường tại đây đã bị ngập. Anh Thanh thông tin thêm, khu vực nhà anh chưa bao giờ ngập, nhưng sau trận mưa lịch sử này thì lần đầu tiên nhà anh bị ngập đến sát sân nhà. Toàn khu phố phải huy động nhân dân ra để khơi thông cống rãnh.
Khu vực Chợ Núi Voi, là trung tâm của huyện Đồng Hỷ trước kia, nay nước cũng chảy thành sông giữa đường quốc lộ từ Thái Nguyên đi tỉnh Lạng Sơn.
