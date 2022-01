Thái Nguyên: Bắt chủ tịch xã giết hổ nấu cao

Ngày 13/1, thông tin từ Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh phối hợp với Công an thị xã Phổ Yên phát hiện, bắt quả tang ông Ngô Văn Quân, Chủ tịch UBND xã Tiên Phong tổ chức giết mổ hổ trái phép.

Lãnh đạo xã Tiên Phong cho biết, Công an thị xã Phổ Yên đã thông báo về việc tạm giữ hình sự ông Ngô Văn Quân cho chính quyền xã Tiên Phong.