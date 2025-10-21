Thái Lan xác nhận chia tay HLV Masatada Ishii

Theo trang Siam Sport, quyết định được FAT đưa ra sau cuộc họp ngày 21/10 tại trụ sở Liên đoàn. Cuộc họp có sự tham dự của phó chủ tịch kỹ thuật TS. Chanwit Polcheewin, cựu danh thủ Piyapong Piew-on và tổng thư ký Ekphol Polnavin.

Hội đồng kỹ thuật nhận định “định hướng phát triển tuyển Thái Lan và kế hoạch huấn luyện của ông Ishii không còn phù hợp với lộ trình mới” mà FAT đề ra.