Thái Lan xác nhận chia tay HLV Masatada Ishii

Theo trang Siam Sport, quyết định được FAT đưa ra sau cuộc họp ngày 21/10 tại trụ sở Liên đoàn. Cuộc họp có sự tham dự của phó chủ tịch kỹ thuật TS. Chanwit Polcheewin, cựu danh thủ Piyapong Piew-on và tổng thư ký Ekphol Polnavin.
Hội đồng kỹ thuật nhận định “định hướng phát triển tuyển Thái Lan và kế hoạch huấn luyện của ông Ishii không còn phù hợp với lộ trình mới” mà FAT đề ra.
Ông Masatada Ishii, 57 tuổi, nhậm chức từ tháng 12/2023, sau giai đoạn thành công cùng Buriram United. Trong 30 trận dẫn dắt “Voi chiến”, ông giúp đội thắng 16 trận, đạt tỷ lệ thắng hơn 53%.
Tuy vậy, màn trình diễn của tuyển Thái Lan ở các giải quốc tế gần đây, đặc biệt tại vòng loại World Cup 2026 và Asian Cup 2027, chưa đáp ứng kỳ vọng.
Trong thông cáo chính thức, FAT gửi lời cảm ơn HLV Ishii vì sự chuyên nghiệp và tận tâm, đồng thời chúc ông may mắn trên chặng đường tiếp theo.
Liên đoàn cũng khẳng định sẽ khẩn trương bổ nhiệm HLV mới nhằm đảm bảo sự chuẩn bị cho hai trận đấu quan trọng trong tháng 11: giao hữu với Singapore (13/11) và gặp Sri Lanka (18/11).
Dù chia tay trong êm đẹp, sự ra đi của Masatada Ishii đánh dấu một bước ngoặt khác trong hành trình tìm lại bản sắc của bóng đá Thái Lan – nơi khát vọng vươn tầm châu lục vẫn đang chờ một người dẫn đường đủ bản lĩnh.