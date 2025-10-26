Thái Lan và Mỹ đạt thỏa thuận về khuôn khổ Hiệp định thương mại đối ứng

Bộ trưởng Thương mại Thái Lan Suphajee Suthumpun hôm nay (26/10) cho biết, khuôn khổ Hiệp định thương mại đối ứng sẽ đóng vai trò là nền tảng cho các cuộc đàm phán thỏa thuận thương mại giữa Thái Lan và Mỹ thời gian tới. Hai nước đặt mục tiêu hoàn tất đàm phán và ký hiệp định chính thức vào cuối năm nay. Bộ trưởng thương mại Thái Lan khẳng định đây là một bước tiến quan trọng, góp phần đảm bảo môi trường kinh doanh và củng cố niềm tin của các nhà đầu tư.

Theo đó, Thái Lan và Mỹ đã đạt được một số đồng thuận, cam kết then chốt, bao gồm: Thái Lan sẽ xóa bỏ thuế quan đối với khoảng 99% hàng hóa của Mỹ, bao gồm các sản phẩm công nghiệp, thực phẩm và nông sản. Trong khi đó, Mỹ sẽ duy trì mức thuế đối ứng 19% với hàng hóa có xuất xứ Thái Lan, đồng thời xem xét một số sản phẩm được áp mức thuế 0%.

Bộ trưởng thương mại Thái Lan Suphajee Suthumpun tham dự họp trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN - 47 và các chương trình nghị sự liên quan

Cùng với đó, hai bên nhất trí hợp tác giải quyết và tháo gỡ những vướng mắc về hàng rào phi thuế quan. Trong đó, Thái Lan cam kết sẽ gỡ bỏ các rào cản và ưu tiên đẩy nhanh quá trình cấp phép nhập khẩu đối với thực phẩm và hàng hóa nông sản của Mỹ. Hai bên cũng khẳng định thúc đẩy hợp tác trong vấn đề bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và đảm bảo quyền người lao động, nhất là phòng chống lao động cưỡng bức và lao động trẻ em.

Thái Lan và Mỹ cũng nhấn mạnh sẽ thúc đẩy hợp tác cả về kinh tế và an ninh quốc gia, cam kết phối hợp quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu, xử lý các hành vi gian lận thương mại và trốn thuế. Hai nước cũng ghi nhận một số thỏa thuận thương mại quan trọng, bao gồm hợp đồng Thái Lan đặt mua 80 máy bay của Mỹ, trị giá lên tới 18,8 tỷ USD.

Trước đó, ngày 31/7, Mỹ công bố sắc lệnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump về điều chỉnh mức thuế đối ứng cho hơn 65 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó mức thuế đối ứng dành cho Thái Lan là 19%. Mỹ hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai của Thái Lan. Theo Bộ Thương mại Thái Lan, giá trị trao đổi kim ngạch thương mại song phương giữa hai nước đạt hơn 74 tỷ USD trong năm 2024, trong đó xuất khẩu của Thái Lan sang Mỹ đạt hơn 55 tỷ USD.