Thái Lan triển khai hàng rào công nghệ cao chống tội phạm xuyên biên giới

Dự án do Lực lượng Vũ trang Hoàng gia Thái Lan (RTARF) chủ trì, bắt đầu với đoạn hàng rào dài 23,6 km tại tỉnh Sa Kaeo giáp với Campuchia, nơi đường biên giới đã được phân định rõ ràng bằng các tuyến kênh tự nhiên.

Trung tâm Thương mại Đông Dương (Indochina Trade Center) ở thị trấn Aranyaprathet, tỉnh Sakeo, giáp biên giới với Campuchia. Ảnh: VOV Bangkok

Dự án hàng rào biên giới công nghệ cao của Thái Lan được thiết kế với ba đặc điểm nổi bật. Trước hết, hệ thống giám sát điện tử sẽ được triển khai tại các khu vực nhạy cảm, với hệ thống camera quan sát CCTV hoạt động liên tục 24/24 nhằm tăng cường kiểm soát và phát hiện sớm các hoạt động bất hợp pháp.

Về hạ tầng vật lý, hàng rào cố định sẽ được xây dựng tại những khu vực biên giới đã được thống nhất, trong khi các khu vực chưa phân định sẽ áp dụng các biện pháp tạm thời như hàng rào thép gai ba lớp và đường tuần tra phục vụ công tác hậu cần.

Đáng chú ý, vào ngày 18/9, cột camera đầu tiên đã được lắp đặt tại Đồn Biên phòng 50, gần trạm kiểm soát Khlong Luek thuộc tỉnh Sakeo, đánh dấu bước khởi đầu quan trọng trong quá trình triển khai dự án.

Dự án xây dựng hàng rào biên giới giữa Thái Lan và Malaysia trước đây đã hoàn thành hơn 110 km, mang lại nhiều kinh nghiệm thực tế về cách thiết kế và triển khai. Các loại hàng rào được sử dụng gồm tường bê tông, dây thép gai và lưới rào, tùy theo từng khu vực. Những kinh nghiệm này đang được Thái Lan vận dụng để triển khai dự án hàng rào công nghệ mới dọc biên giới với Campuchia.