Thái Lan triển khai 1.400 cảnh sát đến biên giới Campuchia

Ngày 22-9, Thái Lan đã triển khai hơn 1.400 cảnh sát kiểm soát đám đông từ 5 tỉnh miền đông đến tỉnh Sa Kaeo (giáp biên giới Campuchia) để đối phó người biểu tình Campuchia, theo tờ Nation.

Phó giám đốc Công an tỉnh Sa Kaeo - ông Jaturapat Singhatthit cho biết lực lượng được điều động từ công an các tỉnh Sa Kaeo, Prachin Buri, Chachoengsao, Rayong và Chon Buri.