Thái Lan tổng lực truy quét lừa đảo công nghệ

Thủ tướng Anutin nhấn mạnh, mặc dù đã thu giữ hàng chục tỷ baht tài sản tội phạm, sự thiếu phối hợp hiện là rào cản lớn nhất. Ông Anutin đã chỉ đạo thành lập tối đa 5 tiểu ban chuyên trách, do lực lượng Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan làm đầu mối, phối hợp cùng Bộ Tư pháp, Văn phòng Chống Rửa tiền, Bộ Kinh tế và Xã hội Số, và Bộ Nội vụ.

Thủ tướng Anutin Charnvirakul chủ trì phiên họp đầu tiên của Ủy ban Phòng chống Tội phạm Công nghệ chiều 20/10/2025. Ảnh: VP Chính phủ Thái Lan

Thủ tướng Thái Lan khẳng định, quy định hiện hành cho phép các cơ quan ngay lập tức cắt hoặc đình chỉ hoạt động của bất kỳ hệ thống nào hỗ trợ hành vi phạm pháp (như tín hiệu viễn thông bất hợp pháp) mà không cần chờ Nghị quyết từ Hội đồng An ninh Quốc gia. Bên cạnh đó, Văn phòng Chống Rửa tiền (AMLO) và Cảnh sát Hoàng gia được chỉ đạo điều tra ngay lập tức các giao dịch tài chính bất minh.

Cùng với quyết tâm chính trị, Bộ Tài chính Thái Lan ngày 20/10 cũng đã thành lập Đội đặc nhiệm liên ngành có tên gọi "Connect the Dots" nhằm truy quét triệt để các dòng tiền bất minh và xác định mối liên hệ với các băng nhóm lừa đảo tinh vi. Nhóm do Thứ trưởng Tài chính Vorapak Tanyawong đứng đầu, có sự tham gia của Ngân hàng Trung ương Thái Lan (BoT), Văn phòng Chống Rửa tiền (AMLO) và Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch (SEC).

Nhiệm vụ chính của nhóm "Connect the Dots" là truy vết các giao dịch và dòng tiền bất hợp pháp trong hệ thống thanh toán, làm rõ mối liên kết với các băng nhóm lừa đảo qua điện thoại (call center scams), mạng lưới tiền xám và các đối tượng đứng tên hộ (money mules). Tiếp đó, nhóm sẽ sử dụng dữ liệu từ Cục Quản lý Hành chính tỉnh và Bộ Thương mại để phân tích thông tin tài chính và danh tính.

Bộ Tài chính Thái Lan đặt mục tiêu phải có được các biện pháp và hướng dẫn hành động rõ ràng vào tháng 12/2025, cam kết làm sạch hệ thống và bảo vệ người dân khỏi các hình thức lừa đảo phức tạp.