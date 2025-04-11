Thái Lan tổ chức Loy Krathong 2025 tưởng nhớ Hoàng Thái hậu Sirikit

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Supamas Isarabhakdi – Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng Thái Lan – nhấn mạnh rằng Loy Krathong không chỉ là dịp thể hiện vẻ đẹp văn hóa Thái mà còn là lời nhắc nhở về lòng biết ơn, sự gắn kết gia đình và tầm quan trọng của tài nguyên nước. Bà kêu gọi người dân sử dụng vật liệu tự nhiên, thân thiện môi trường khi thả hoa đăng (krathong) để bảo vệ nguồn nước bền vững.

Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng Supamas Isarabhakdi cùng lãnh đạo PRD chủ trì lễ khai mạc Lễ hội Loy Krathong 2025 do Cục Quan hệ Công chúng Chính phủ (PRD) tổ chức chiều 3/11/2025

Loy Krathong là một trong những lễ hội truyền thống đẹp và ý nghĩa nhất của người Thái, gắn liền với văn hóa tâm linh, lòng biết ơn và sự hòa hợp với thiên nhiên. Vào đêm rằm tháng 12 âm lịch Thái (năm nay rơi vào ngày 4/11), người dân thả hoa đăng xuống sông để tạ ơn Nữ thần nước Phra Mae Khongkha, cầu may mắn và xua tan điều xui rủi.

Người dân được khuyến khích mặc trang phục truyền thống, thả hoa đăng thân thiện với môi trường để thể hiện lòng biết ơn và tưởng niệm Hoàng Thái hậu Sirikit.

Người dân và quan khách thả hoa đăng xuống sông để tạ ơn Nữ thần nước Phra Mae Khongkha, cầu may mắn và xua tan điều xui rủi.

Lễ hội năm nay diễn ra trong bối cảnh quốc tang, sau khi Hoàng Thái hậu Sirikit qua đời ngày 24/10. Chính phủ Thái Lan đã ban hành hướng dẫn tổ chức lễ hội theo tinh thần tưởng niệm: hủy bỏ các hoạt động giải trí, thi sắc đẹp và trình diễn pháo hoa; thay vào đó là các nghi lễ truyền thống, thắp nến, thả đèn hoa đăng sinh thái và không gian tưởng niệm trang nghiêm.

“Loy Krathong Thái 2025: Tôn vinh Mẹ của Đất nước” tưởng nhớ công lao to lớn của Hoàng Thái hậu Sirikit – người được tôn kính là “Mẹ của Đất nước Thái Lan"

Tại thủ đô Bangkok, lễ hội được tổ chức tại 9 địa điểm ven sông Chao Phraya, bao gồm các chùa Hoàng gia như Wat Pho, Wat Arun và các bến tàu hiện đại như Asiatique, Iconsiam. Người dân được khuyến khích mặc trang phục truyền thống, thả hoa đăng thân thiện với môi trường để thể hiện lòng biết ơn và tưởng niệm Hoàng Thái hậu.

Các em thiếu nhi tham gia đoàn rước Lễ hội Loy Krathong 2025 tại PRD.

Thả đèn trôi theo dòng nước, gửi gắm ước nguyện, xua đi những điều không may và muộn phiền trong cuộc sống.

Hoa đăng "Krathong" thân thiện với môi trường

Trên toàn Thái Lan, lễ hội Loy Krathong 2025 được tổ chức từ ngày 3 - 5/11, với các hoạt động chính vào đêm 4/11. Các địa phương như Sukhothai, Ayutthaya, Chiang Mai, Tak và nhiều tỉnh thành khác đều tổ chức lễ hội theo hình thức tiết chế, trang trọng, kết hợp trình diễn văn hóa và nghi lễ truyền thống, phù hợp với không khí tưởng niệm.