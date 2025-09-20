Thái Lan tiết lộ Bích Tuyền không dự SEA Games

Thailand News Agency khẳng định Bích Tuyền không góp mặt ở SEA Games 33. Trang này viết: "Thông tin từ Ban tổ chức SEA Games 33, Nguyễn Thị Bích Tuyền, một ngôi sao của tuyển bóng chuyền nữ quốc gia Việt Nam, người đã đóng vai trò quan trọng giúp đội tuyển quốc gia Việt Nam vô địch chặng 2 SEA V-League 2025, sẽ không có tên trong đội hình tham dự SEA Games 2025".

Cũng theo trang này, LĐBC Việt Nam (VFV) không cử Nguyễn Thị Bích Tuyền, VĐV 25 tuổi, tham dự SEA Games. Ban tổ chức đóng đăng ký vào ngày 15/9 nên SEA Games 2025 không có tên Nguyễn Thị Bích Tuyền trong danh sách VĐV của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, dù cô từng tham gia SEA Games 31 tại Việt Nam.