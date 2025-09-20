Thái Lan tiết lộ Bích Tuyền không dự SEA Games

Truyền thông Thái Lan đưa tin VĐV Nguyễn Thị Bích Tuyền của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam không tham dự SEA Games 33.

Thailand News Agency khẳng định Bích Tuyền không góp mặt ở SEA Games 33. Trang này viết: "Thông tin từ Ban tổ chức SEA Games 33, Nguyễn Thị Bích Tuyền, một ngôi sao của tuyển bóng chuyền nữ quốc gia Việt Nam, người đã đóng vai trò quan trọng giúp đội tuyển quốc gia Việt Nam vô địch chặng 2 SEA V-League 2025, sẽ không có tên trong đội hình tham dự SEA Games 2025".

Cũng theo trang này, LĐBC Việt Nam (VFV) không cử Nguyễn Thị Bích Tuyền, VĐV 25 tuổi, tham dự SEA Games. Ban tổ chức đóng đăng ký vào ngày 15/9 nên SEA Games 2025 không có tên Nguyễn Thị Bích Tuyền trong danh sách VĐV của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, dù cô từng tham gia SEA Games 31 tại Việt Nam.

"Như vậy, đây là lần thứ 2 Bích Tuyền không góp mặt trong đội hình tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tham dự các giải đấu quốc tế, trước đó là giải vô địch thế giới 2025", Thailand News Agency viết.

Truyền thông xứ chùa Vàng cũng thông tin thêm: "Tại cuộc họp chung của các Trưởng đoàn thể thao SEA Games 33 hồi tháng 8, ông Chaiphak Siriwat, Tổng giám đốc điều hành Liên đoàn SEA Games, nhấn mạnh rằng tại SEA Games lần này sẽ có sàng lọc giới tính".

Hiện VFV chưa chính thức lên tiếng về thông tin Bích Tuyền không tham dự SEA Games. Dù vậy, VFV khẳng định vấn đề kiểm tra giới tính sẽ được làm chặt theo đúng quy định của BTC.

"VĐV đội tuyển tham gia SEA Games được kiểm tra tư cách theo đúng quy định của Ban tổ chức SEA Games và hướng dẫn của Cục TDTT", thông báo của VFV nêu rõ.

