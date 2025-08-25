Thái Lan thu hồi bằng tiến sĩ, ông Hun Sen tuyên bố đã vứt bỏ

Tờ Khmer Times (Campuchia) đưa tin, sau khi trường đại học thứ ba tại Thái Lan thu hồi bằng tiến sĩ của Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen trong bối cảnh căng thẳng biên giới giữa Campuchia và Thái Lan, ông Hun Sen cho biết vào ngày 22/8 rằng, chính sự nghiệp chính trị và ngoại giao thành công của bản thân ông đã góp phần đem lại những bằng cấp danh dự mà các trường đại học Thái Lan trao tặng cho ông chứ không phải ngược lại.
Tuần trước, Đại học Bansomdejchaopraya Rajabhat (Thái Lan) tuyên bố rằng họ đã thu hồi bằng tiến sĩ danh dự về Giáo dục phát triển địa phương của ông Hun Sen, từng được trao cho ông vào năm 2006.
Đầu tháng này, Đại học Ramkhamhaeng và Đại học Krirk - hai trường đại học khác của Thái Lan - cũng tuyên bố thu hồi bằng danh dự đã trao cho ông Hun Sen vào các năm 2001 và 2019.
Trong một tuyên bố trên mạng xã hội Facebook vào ngày 22/8, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen tuyên bố rằng ông đã vứt bỏ bằng cấp của Thái Lan từ lâu vì chúng "không có giá trị gì đáng giữ lại".
“Tôi không hề tự hào về một tờ giấy của trường các vị”, ông khẳng định. “Trí tuệ và kiến thức của tôi không đến từ bằng cấp hay trường học Thái Lan. Chính người dân Campuchia và trường học Campuchia đã đào tạo tôi.”
Ông Hun Sen cho biết những bằng cấp mà ông không hề yêu cầu được trao này không đóng góp gì cho thành tựu của ông với tư cách là một nhà ngoại giao và một chính trị gia. Ông nhấn mạnh rằng những bằng cấp này chỉ được trao sau khi ông đã thể hiện những thành công to lớn trong công tác quản lý nhà nước và lãnh đạo chính phủ Campuchia.
“Năm 1979, ở tuổi 27, tôi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Năm 1981, ở tuổi 29, tôi trở thành Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Năm 1985, ở tuổi 32, tôi trở thành Thủ tướng”, ông Hun Sen nhớ lại.
“Và để tôi nhắc lại: Các vị đến để trao cho tôi những bằng cấp đó cùng với những lời khen ngợi chính thức của các vị, chứ không phải ngược lại,” ông Hun Sen nói. “Việc có nhận chúng hay không hoàn toàn là quyết định của tôi, và tôi chưa bao giờ là người mù quáng chấp nhận mọi thứ.”
Khmer Times đưa tin, cũng vào ngày 22/8, Văn phòng Chủ tịch Thượng viện Campuchia đã công bố tiêu chuẩn cấp bằng tiến sĩ từ Đại học Ramkhamhaeng (Thái Lan). Trường đại học này cho biết họ đã trao bằng tiến sĩ danh dự cho ông Hun Sen "nhằm ghi nhận những đóng góp của ông trong việc thúc đẩy mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, tình hữu nghị và hợp tác giữa Campuchia và Thái Lan".
Phó Giáo sư Neak Chandarith - Giám đốc Viện Nghiên cứu Quốc tế và Chính sách Công thuộc Đại học Hoàng gia Phnom Penh (Campuchia) - nhận định rằng việc một cơ sở giáo dục thu hồi bằng cấp vì căng thẳng giữa hai quốc gia là không hợp lý.
"Việc áp dụng biện pháp như vậy đồng nghĩa với việc chính trị hóa, đi ngược lại quy ước học thuật ở hầu hết các trường đại học", ông nói. "Hội đồng học thuật của mỗi trường đại học hẳn đã thảo luận và công nhận các tiêu chí của người nhận bằng trước khi trao bằng cho họ."
Theo Khmer Times, ông Hun Sen đã nhận được một số bằng tiến sĩ danh dự từ các trường đại học danh tiếng trên khắp thế giới, chủ yếu về khoa học chính trị, lãnh đạo và xây dựng hòa bình.
Hãng truyền thông The Nation (Thái Lan) đưa tin, một cuộc khảo sát ý kiến được Viện Quản lý Phát triển Quốc gia (Nida Poll) của Thái Lan tiến hành với 1.310 đối tượng trên khắp Thái Lan vào ngày 18 và 19/8 cho thấy 54,12% số người được hỏi muốn cắt đứt quan hệ với Campuchia, trong khi chỉ có 1,91% người Thái cho rằng Campuchia "vẫn là một người hàng xóm thân thiện".
Khi được hỏi liệu họ có nghĩ tình hình Thái Lan - Campuchia hiện đã bình thường hay vẫn còn đáng lo ngại không, những người tham gia khảo sát cho biết:
44,96%: Hoàn toàn không bình thường và đáng lo ngại
29,16%: Hiện tại bình thường nhưng vẫn đáng lo ngại
23,74%: Tình hình vẫn khá bất thường
2,14%: Hiện tại bình thường và không đáng lo ngại