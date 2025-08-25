Thái Lan thu hồi bằng tiến sĩ, ông Hun Sen tuyên bố đã vứt bỏ

“Và để tôi nhắc lại: Các vị đến để trao cho tôi những bằng cấp đó cùng với những lời khen ngợi chính thức của các vị, chứ không phải ngược lại,” ông Hun Sen nói. “Việc có nhận chúng hay không hoàn toàn là quyết định của tôi, và tôi chưa bao giờ là người mù quáng chấp nhận mọi thứ.”

“Năm 1979, ở tuổi 27, tôi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Năm 1981, ở tuổi 29, tôi trở thành Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Năm 1985, ở tuổi 32, tôi trở thành Thủ tướng”, ông Hun Sen nhớ lại.

Ông Hun Sen cho biết những bằng cấp mà ông không hề yêu cầu được trao này không đóng góp gì cho thành tựu của ông với tư cách là một nhà ngoại giao và một chính trị gia. Ông nhấn mạnh rằng những bằng cấp này chỉ được trao sau khi ông đã thể hiện những thành công to lớn trong công tác quản lý nhà nước và lãnh đạo chính phủ Campuchia.

Khmer Times đưa tin, cũng vào ngày 22/8, Văn phòng Chủ tịch Thượng viện Campuchia đã công bố tiêu chuẩn cấp bằng tiến sĩ từ Đại học Ramkhamhaeng (Thái Lan). Trường đại học này cho biết họ đã trao bằng tiến sĩ danh dự cho ông Hun Sen "nhằm ghi nhận những đóng góp của ông trong việc thúc đẩy mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, tình hữu nghị và hợp tác giữa Campuchia và Thái Lan".

Phó Giáo sư Neak Chandarith - Giám đốc Viện Nghiên cứu Quốc tế và Chính sách Công thuộc Đại học Hoàng gia Phnom Penh (Campuchia) - nhận định rằng việc một cơ sở giáo dục thu hồi bằng cấp vì căng thẳng giữa hai quốc gia là không hợp lý.

"Việc áp dụng biện pháp như vậy đồng nghĩa với việc chính trị hóa, đi ngược lại quy ước học thuật ở hầu hết các trường đại học", ông nói. "Hội đồng học thuật của mỗi trường đại học hẳn đã thảo luận và công nhận các tiêu chí của người nhận bằng trước khi trao bằng cho họ."

Theo Khmer Times, ông Hun Sen đã nhận được một số bằng tiến sĩ danh dự từ các trường đại học danh tiếng trên khắp thế giới, chủ yếu về khoa học chính trị, lãnh đạo và xây dựng hòa bình.