Thái Lan sử dụng 50.000 bao cát để gia cố khu vực hố tử thần sâu 15m

PV/VOV-Bangkok| 25/09/2025 12:04

Chính quyền thủ đô Bangkok của Thái Lan hôm qua (24/9) đã sử dụng 50.000 bao cát để tạm thời gia cố đoạn đường bị sụt lún trước bệnh viện Vajira, tạo hố tử thần sâu khoảng 15 mét.

Lực lượng chức năng Thái Lan cho biết, tính đến khoảng 15h00 chiều qua (24/9) đã sử dụng tổng cộng khoảng 500 mét khối cát để gia cố đoạn đường bị sụt lún, góp phần đảm bảo an toàn khu vực bị ảnh hưởng.

Ảnh hiện trường. Nguồn: Chính quyền thành phố Bangkok

Thống đốc thủ đô Bangkok Chadchart Sittipunt khẳng định, đây là biện pháp khẩn cấp phù hợp, đảm bảo tính linh hoạt để nhanh chóng gia cố khu vực, đồng thời không làm ảnh hưởng đến việc xây dựng đường hầm trong tương lai. Các chuyên gia và đơn vị chức năng đang tiếp tục đẩy mạnh điều tra kỹ thuật và tính toán các biện pháp khắc phục triệt để sự cố trong thời gian sớm nhất có thể.

Cũng trong chiều qua, lực lượng chức năng Thái Lan đánh giá, kết cấu công trình đồn cảnh sát Samsen ở gần khu vực sụt lún cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng và có nguy cơ sụp đổ. Theo đó, cảnh sát công tác tại đồn Samsen và thêm 20 hộ gia đình ở khu vực lân cận đã được sơ tán.

Lực lượng chức năng sử dụng các bao cát để gia cố khu vực. Nguồn: The Nation

Chính quyền thủ đô Bangkok đã cung cấp nơi cư trú tạm thời và các hỗ trợ cần thiết cho những người dân bị ảnh hưởng, đồng thời, tăng cường quản lý hệ thống cấp điện và thoát nước để kiểm soát sự cố. Xe tải hạng nặng cũng đã bị cấm lưu thông tại khu vực. Đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng Thái Lan chưa ghi nhận trường hợp thương vong nào liên quan đến vụ việc. 

Lực lượng chức năng sử dụng các bao cát để gia cố khu vực. Nguồn: The Nation 2

Để đảm bảo an toàn hệ thống giao thông đô thị, giới chức Thái Lan cho biết sẽ tiến hành kiểm tra toàn diện tất cả các tuyến đường sắt ngầm trên cả nước, bao gồm các công trình đã hoàn thành và đang thi công, nhằm đánh giá mức độ an toàn và ngăn ngừa sự cố tương tự xảy ra trong tương lai.

Theo vov.vn
