Thái Lan siết an ninh biên giới sau vụ cướp vàng nghi tài trợ lực lượng ly khai miền Nam

PV/VOV-Bangkok| 07/10/2025 18:40

Bộ Chỉ huy Tác chiến An ninh Nội địa (ISOC) Khu vực 4 của Thái Lan cho biết, trong vụ cướp có vũ trang tại một tiệm vàng ở quận Sungai Kolok, tỉnh Narathiwat hôm 5/10, hơn 35,6 triệu baht (hơn 1 triệu USD) vàng trang sức đã bị đánh cắp. Vụ việc được cho là nhằm tài trợ cho mạng lưới ly khai miền Nam, nghi liên quan đến nhóm Barisan Revolusi Nasional (BRN).

Theo điều tra ban đầu, khoảng 19 - 20 nghi phạm chia thành ba nhóm đã phối hợp thực hiện vụ cướp. Một nhóm đánh cắp xe bán tải, nhóm thứ hai đột nhập tiệm vàng, và nhóm còn lại đặt bom cùng rải đinh quanh trung tâm mua sắm để cản trở truy đuổi. Hai quả bom đã phát nổ, gây hư hại cột đèn và rào chắn đường sắt. Hai xe bán tải nghi được sử dụng trong vụ việc đã bị bỏ lại tại một đồn điền cọ ở quận Waeng. Đội xử lý vật liệu nổ và pháp y đã kiểm tra hiện trường, thu thập dấu vân tay và bằng chứng DNA.

thai lan siet an ninh bien gioi sau vu cuop vang nghi tai tro luc luong ly khai mien nam hinh anh 1
Cảnh sát Thái Lan đã tìm thấy một chiếc xe bán tải được sử dụng trong vụ cướp vàng bị bỏ lại tại một đồn điền ở quận Waeng, tỉnh Narathiwat, hôm 6/10/2025. Ảnh: Bangkok Post

Các nghi phạm được cho là đã trốn sang Malaysia qua tuyến Sakor - Waeng, sử dụng các giao lộ tự nhiên. Trung tướng Norathip Pounok, Tư lệnh Quân khu 4, đã ra lệnh tăng cường an ninh toàn vùng và siết chặt tuần tra biên giới Thái Lan - Malaysia.

Hiện các cơ quan chức năng đang rà soát hình ảnh từ camera an ninh và tiếp tục thu thập bằng chứng pháp y. Giới chức Thái Lan cho rằng vụ việc có thể nhằm mục tiêu gây rối và tạo nguồn tài chính cho các hoạt động nổi dậy. Một số vụ việc tương tự từng xảy ra trước đây, như các vụ cướp ATM có tổ chức hồi tháng 8/2025 và vụ đột nhập tiệm vàng ở tỉnh Songkhla năm 2019.

Người phát ngôn Văn phòng Thủ tướng Thái Lan Siripong Angkasakulkiat cho biết Thủ tướng Anutin Charnvirakul đã chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương điều tra và xử lý vụ việc.

