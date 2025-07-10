Thái Lan siết an ninh biên giới sau vụ cướp vàng nghi tài trợ lực lượng ly khai miền Nam

Theo điều tra ban đầu, khoảng 19 - 20 nghi phạm chia thành ba nhóm đã phối hợp thực hiện vụ cướp. Một nhóm đánh cắp xe bán tải, nhóm thứ hai đột nhập tiệm vàng, và nhóm còn lại đặt bom cùng rải đinh quanh trung tâm mua sắm để cản trở truy đuổi. Hai quả bom đã phát nổ, gây hư hại cột đèn và rào chắn đường sắt. Hai xe bán tải nghi được sử dụng trong vụ việc đã bị bỏ lại tại một đồn điền cọ ở quận Waeng. Đội xử lý vật liệu nổ và pháp y đã kiểm tra hiện trường, thu thập dấu vân tay và bằng chứng DNA.

Cảnh sát Thái Lan đã tìm thấy một chiếc xe bán tải được sử dụng trong vụ cướp vàng bị bỏ lại tại một đồn điền ở quận Waeng, tỉnh Narathiwat, hôm 6/10/2025. Ảnh: Bangkok Post

Các nghi phạm được cho là đã trốn sang Malaysia qua tuyến Sakor - Waeng, sử dụng các giao lộ tự nhiên. Trung tướng Norathip Pounok, Tư lệnh Quân khu 4, đã ra lệnh tăng cường an ninh toàn vùng và siết chặt tuần tra biên giới Thái Lan - Malaysia.

Hiện các cơ quan chức năng đang rà soát hình ảnh từ camera an ninh và tiếp tục thu thập bằng chứng pháp y. Giới chức Thái Lan cho rằng vụ việc có thể nhằm mục tiêu gây rối và tạo nguồn tài chính cho các hoạt động nổi dậy. Một số vụ việc tương tự từng xảy ra trước đây, như các vụ cướp ATM có tổ chức hồi tháng 8/2025 và vụ đột nhập tiệm vàng ở tỉnh Songkhla năm 2019.

Người phát ngôn Văn phòng Thủ tướng Thái Lan Siripong Angkasakulkiat cho biết Thủ tướng Anutin Charnvirakul đã chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương điều tra và xử lý vụ việc.