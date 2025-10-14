Thái Lan phê duyệt gần 14 triệu USD cho SEA Games và ASEAN Para Games 2025

Thái Lan đặt mục tiêu giành 252 huy chương vàng tại SEA Games và 233 huy chương vàng tại ASEAN Para Games 2025, thể hiện quyết tâm khẳng định vị thế thể thao khu vực.

Phiên bản mới của linh vật chính thức mang tên “The Sans” dành cho cả SEA Games và ASEAN Para Games 2025 có thiết kế được phối theo màu quốc kỳ Thái Lan, mang hơi hướng hiện đại nhưng vẫn tôn vinh nét đặc trưng văn hóa dân tộc.

Tháng 9 vừa qua, tại cuộc họp đầu tiên về công tác chuẩn bị và truyền thông cho SEA Games 33 và ASEAN Para Games 13 tại thủ đô Bangkok, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể thao Thái Lan, ông Kongsak Yodmanee, đã chia sẻ với phóng viên Đài TNVN về những kỳ vọng lớn của nước chủ nhà đối với kỳ SEA Games và Para Games sắp tới: “Có rất nhiều môn thể thao mà chúng tôi kỳ vọng, không chỉ Muay Thái mà còn các môn võ khác như Taekwondo và các môn võ thuật tổng hợp. Về bóng đá, hiện tại các đội tuyển của Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Việt Nam đều rất mạnh, nhưng chúng tôi vẫn đặt mục tiêu giành vị trí số một. Ngoài Muay Thái, chúng tôi xem e-sports như một sức mạnh mềm của Thái Lan và đặt rất nhiều kỳ vọng vào e-sports trong kỳ SEA Games lần này”.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thể thao Thái Lan, ông Kongsak Yodmanee, trả lời phỏng vấn phóng viên Đài TNVN thường trú tại Thái Lan.

SEA Games 2025 sẽ diễn ra từ 9–20/12 tại Bangkok, Songkhla và Chon Buri, với quy mô kỷ lục gồm 50 môn thể thao và 574 nội dung thi đấu – con số cao nhất trong lịch sử đại hội, vượt xa mức trung bình khoảng 40 môn của các kỳ SEA Games gần đây. Tiếp nối đó, ASEAN Para Games 2025 sẽ được tổ chức tại tỉnh Nakhon Ratchasima từ 20–26/1/2026.

Thái Lan dự kiến đón khoảng 15.000 vận động viên và quan chức từ 11 quốc gia Đông Nam Á, góp phần thúc đẩy giao lưu thể thao, văn hóa và hợp tác khu vực.