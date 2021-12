Thái Lan mơ vô địch AFF Cup: Đầy ắp hoài nghi và nỗi lo

"Những kỳ tranh tài AFF Cup như thế này thường là bệ phóng để chúng ta trao cơ hội cho tài năng trẻ, những cầu thủ có khả năng bước lên tầm ngôi sao. Nhưng với chủ trương của liên đoàn và Madame Pang, cơ hội ấy giảm đi".

Ngoài đội tuyển quốc gia, bóng đá trẻ Thái Lan cũng đi xuống. Thế nên, Piyapong cho rằng tham vọng vô địch ngăn cản bước tiến của nhiều cầu thủ trẻ đang khát khao bước ra sân khấu châu lục.

Piyapong có sự so sánh với các đội hàng đầu khu vực để thấy đội ngũ Thái Lan đến Singapore không dành cho tương lai lâu dài.

ĐKVĐ Việt Nam làm mới đội hình đáng kể, với chỉ 1 người trên 30 tuổi (thủ môn Bùi Tấn Trường; ngoài ra, thủ môn Trần Nguyên Mạnh cũng đón sinh nhật 30 trước ngày đá chung kết), 19 người chưa quá tuổi 25. Ngược lại, Mano Polking gọi 7 người đã hơn 30 tuổi và chỉ 10 cầu thủ 25 tuổi trở xuống.

"Đừng lo về hiện tại, mà hãy lo về tương lai", Thai Rath cảnh báo từ quan điểm của Piyapong.

Your browser does not support the video tag.

Thiên Thanh