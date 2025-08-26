Thái Lan ký hợp đồng mua tiêm kích đa nhiệm Gripen, hiện đại hóa quốc phòng

Ngày 25/8, Bộ Ngoại giao Thái Lan cho biết, theo hợp đồng mua sắm giai đoạn đầu, Thái Lan sẽ nhận 4 chiếc máy bay chiến đấu Gripen E/F với tổng trị giá 19,5 tỷ baht (hơn 600 triệu USD). Hợp đồng được ký bởi Tư lệnh Không quân Thái Lan Punpakdee Pattanakul và lãnh đạo Cơ quan Quản lý Trang bị Thụy Điển (FMV) Mikael Granholm, dưới sự chứng kiến của Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Pal Jonson.

Chính phủ Thụy Điển cũng ủy quyền cho FMV và Tập đoàn Saab triển khai hợp đồng, đồng thời ký kết chính sách bù trừ nhằm thúc đẩy chuyển giao công nghệ cho ngành công nghiệp quốc phòng Thái Lan.

Đây là bước đầu tiên trong kế hoạch thay thế phi đội F-16 đã phục vụ hơn 37 năm của Thái Lan, với mục tiêu hình thành một phi đội Gripen gồm 12 chiếc vào năm 2034. Thụy Điển dự kiến bàn giao cho Thái Lan 2 máy bay mỗi năm từ năm 2029.

Ngoại trưởng Thái Lan Maris Sangiampongsa cho biết thỏa thuận không chỉ tăng cường năng lực phòng vệ mà còn thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp quốc phòng thông qua chuyển giao công nghệ. Thỏa thuận này được xem là bước khởi đầu cho hợp tác quốc phòng giữa Thái Lan với các quốc gia yêu chuộng hòa bình, nâng cao vị thế Thái Lan trên trường quốc tế.