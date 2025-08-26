Thái Lan ký hợp đồng mua tiêm kích đa nhiệm Gripen, hiện đại hóa quốc phòng

Ngọc Diệp/VOV-Bangkok| 26/08/2025 07:17

Ngoại trưởng Thái Lan Maris Sangiampongsa đã chứng kiến lễ ký kết ba thỏa thuận quan trọng giữa Không quân Hoàng gia Thái Lan (RTAF), Chính phủ Thụy Điển và Tập đoàn Saab AB tại Stockholm Thụy Điển, đánh dấu bước khởi đầu trong kế hoạch hiện đại hóa lực lượng không quân quốc gia Thái Lan.

Ngày 25/8, Bộ Ngoại giao Thái Lan cho biết, theo hợp đồng mua sắm giai đoạn đầu, Thái Lan sẽ nhận 4 chiếc máy bay chiến đấu Gripen E/F với tổng trị giá 19,5 tỷ baht (hơn 600 triệu USD). Hợp đồng được ký bởi Tư lệnh Không quân Thái Lan Punpakdee Pattanakul và lãnh đạo Cơ quan Quản lý Trang bị Thụy Điển (FMV) Mikael Granholm, dưới sự chứng kiến của Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Pal Jonson.

thai lan ky hop dong mua tiem kich da nhiem gripen, hien dai hoa quoc phong hinh anh 1
Theo hợp đồng mua sắm giai đoạn đầu, Thái Lan sẽ nhận 4 chiếc máy bay chiến đấu Gripen E/F với tổng trị giá 19,5 tỷ baht (Ảnh: MFA Thái Lan).

Chính phủ Thụy Điển cũng ủy quyền cho FMV và Tập đoàn Saab triển khai hợp đồng, đồng thời ký kết chính sách bù trừ nhằm thúc đẩy chuyển giao công nghệ cho ngành công nghiệp quốc phòng Thái Lan.

Đây là bước đầu tiên trong kế hoạch thay thế phi đội F-16 đã phục vụ hơn 37 năm của Thái Lan, với mục tiêu hình thành một phi đội Gripen gồm 12 chiếc vào năm 2034. Thụy Điển dự kiến bàn giao cho Thái Lan 2 máy bay mỗi năm từ năm 2029.

Ngoại trưởng Thái Lan Maris Sangiampongsa cho biết thỏa thuận không chỉ tăng cường năng lực phòng vệ mà còn thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp quốc phòng thông qua chuyển giao công nghệ. Thỏa thuận này được xem là bước khởi đầu cho hợp tác quốc phòng giữa Thái Lan với các quốc gia yêu chuộng hòa bình, nâng cao vị thế Thái Lan trên trường quốc tế.

Theo vov.vn
https://vov.vn/the-gioi/thai-lan-ky-hop-dong-mua-tiem-kich-da-nhiem-gripen-hien-dai-hoa-quoc-phong-post1225216.vov
Copy Link
https://vov.vn/the-gioi/thai-lan-ky-hop-dong-mua-tiem-kich-da-nhiem-gripen-hien-dai-hoa-quoc-phong-post1225216.vov
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Tin thế giới
            Thái Lan ký hợp đồng mua tiêm kích đa nhiệm Gripen, hiện đại hóa quốc phòng
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO