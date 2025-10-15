Thái Lan hoãn vô thời hạn họp Ủy ban Biên giới Khu vực với Campuchia

Theo Tư lệnh Quân khu 2 Thái Lan, Trung tướng Weerayuth Raksilp, quyết định hoãn họp được đưa ra trong bối cảnh hai bên chưa thống nhất được kế hoạch cụ thể liên quan đến việc điều chuyển vũ khí hạng nặng về vị trí thường trực, dưới sự giám sát của Nhóm Điều phối chung, cũng như chưa hoàn tất các cam kết về hợp tác trong công tác rà phá bom mìn nhân đạo.

Hàng rào thép gai và lốp xe được giới chức Thái Lan bố trí ở vùng tranh chấp với Campuchia. Ảnh: The Nation

Trung tâm Tác chiến Quân khu 2 cũng cho biết, trong tuần qua, hai bên đã tiến hành hai cuộc họp và trao đổi bốn văn bản nhằm xây dựng kế hoạch chi tiết về điều chỉnh lực lượng và triển khai hoạt động rà phá bom mìn. Tuy nhiên, các nội dung liên quan vẫn cần được làm rõ và thống nhất theo tinh thần cuộc họp cấp Ủy ban Biên giới chung (GBC) giữa hai nước.

Phía Thái Lan khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy các biện pháp hợp tác trong khuôn khổ quốc tế, với mục tiêu duy trì hòa bình, an ninh và bảo vệ chủ quyền quốc gia. Phía Campuchia hiện chưa đưa ra phản hồi chính thức về đề xuất hoãn họp từ phía Thái Lan.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 14/10, Ngoại trưởng Malaysia Mohamad Hasan cho biết nước này sẽ phối hợp với Mỹ nhằm thúc đẩy một lệnh ngừng bắn toàn diện hơn giữa Thái Lan và Campuchia tại Hội nghị Cấp cao ASEAN sắp tới, diễn ra từ ngày 26–28/10 tại Kuala Lumpur. Malaysia kỳ vọng rằng hai nước có thể tiến tới ký kết một tuyên bố hoặc hiệp định chính thức – có thể mang tên “Hiệp định Kuala Lumpur” – nhằm củng cố hòa bình lâu dài và duy trì lệnh ngừng bắn ổn định tại khu vực biên giới.