Thái Lan giải cứu 13 người bị lừa sang Campuchia làm việc cho đường dây lừa đảo

Mạnh Hùng/VOV-Bangkok| 19/10/2025 10:23

Cơ quan chức năng Thái Lan ngày 18/10 cho biết, đã kịp thời giải cứu 13 người ngay trước khi bị lừa sang Campuchia làm việc cho trung tâm lừa đảo. Đây là vụ giải cứu thứ hai trong vòng chưa đầy một tuần qua.

Cảnh sát tỉnh Chanthaburi ngày 18/10 cho biết, đã thực hiện thành công chiến dịch giải cứu các nạn nhân tại một khu nghỉ dưỡng ở địa phương vào ngày 17/10, ngay trước khi họ tiếp tục hành trình sang Campuchia sử dụng xe ô tô. Hai tài xế người Thái Lan đã bị tạm giữ để thẩm vấn, phục vụ điều tra vụ án.

thai lan giai cuu 13 nguoi bi lua sang campuchia lam viec cho duong day lua dao hinh anh 1
Cơ quan chức năng Thái Lan giải cứu 13 người trên đường bị lừa sang Campuchia. Ảnh: Cảnh sát tỉnh Chanthaburi

Các nạn nhân hầu hết thuộc nhóm dân tộc thiểu số và trong độ tuổi từ 16 đến 33, trong đó có 7 người dưới 18 tuổi. Những người này khai báo được hứa hẹn sang Campuchia làm công việc trực tuyến, bao gồm quản trị trang mạng với mức lương 30.000 Baht/tháng (tương đương hơn 900 USD/tháng).

Tuy nhiên, cảnh sát tỉnh Chanthaburi khẳng định những người này trên đường bị lừa sang làm việc tại các trung tâm lừa đảo ở Campuchia, với nguy cơ bị bóc lột và ép buộc tham gia các hoạt động phạm pháp.

Trước đó, ngày 13/10, sau khi tiếp nhận thông tin trình báo từ một số phụ huynh, lực lượng đặc nhiệm Aranyaprathet tại tỉnh Sakaeo cũng giải cứu thành công 11 thanh niên dưới 20 tuổi trên đường bị lừa sang Campuchia làm việc. Các nạn nhân bị giam giữ trái phép tại một ngôi nhà gần khu vực biên giới trước khi được lực lượng chức năng giải cứu.

Theo vov.vn
