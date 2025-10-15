Thái Lan giải cứu 11 thanh niên bị lừa sang Campuchia làm việc

Đại tá Chainarong Kasi, Chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Aranyaprathet mới đây cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ một số phụ huynh về con của họ bị lừa gạt và giam giữ trái phép, lực lượng đặc nhiệm đã khẩn trương lên kế hoạch và triển khai thành công chiến dịch giải cứu 11 thanh niên vào khoảng 18h30 ngày 13/10. Các nạn nhân đều dưới 20 tuổi và đến từ 9 tỉnh khác nhau.

Ảnh các nạn nhân bị giam giữ tại một ngôi nhà ở huyện Aranyaprathet, tỉnh Sa Kaeo. Nguồn: Văn phòng Quan hệ Công chúng tỉnh Sa Kaeo

Chia sẻ thêm về vụ việc, cơ quan chức năng Thái Lan cho hay, trong nhóm thanh niên bị lừa gạt, một người đã liên hệ được với phụ huynh và gửi định vị để thông báo về việc bị giam giữ cùng nhiều người khác trong một ngôi nhà tại huyện Aranyaprathet, tỉnh Sa Kaeo.

Các nạn nhân khai báo, họ được hứa hẹn một công việc làm trực tuyến với mức lương ít nhất 20.000 Baht/tháng (tương đương khoảng 620 USD) cùng đầy đủ chế độ phúc lợi. Nhóm đối tượng lừa đảo đã lừa các nạn nhân di chuyển đến tỉnh Sakaeo và cư trú tạm thời tại một ngôi nhà ở gần biên giới. Tại đây, họ lập tức bị giam giữ trái phép cho đến khi được lực lượng chức năng giải cứu. Cảnh sát Thái Lan đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.