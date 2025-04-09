Thái Lan dự kiến phân bổ gần 5 triệu USD hỗ trợ người tị nạn Myanmar

Ông Somsak Thepsutin, Bộ trưởng Y tế Công cộng Thái Lan hôm qua (3/9) khẳng định, gói hỗ trợ này là hết sức cần thiết để đảm bảo các dịch vụ y tế cơ bản cho hơn 700.000 người Myanmar đang sinh sống tại các trại tị nạn, đặc biệt trong bối cảnh từ đầu năm 2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh tạm dừng hầu hết hoạt động viện trợ nhân đạo, bao gồm đối với các trại tị nạn người Myanmar tại Thái Lan.

Người Myanmar cư trú tại trại tị nạn Mae La, huyện Mae Sot, tỉnh Tak, Thái Lan. Nguồn: Reuters

Việc này đã mang lại những tác động tiêu cực do các trại tị nạn hiện nay phụ thuộc phần nhiều vào các khoản viện trợ, tài trợ từ quốc tế để duy trì hoạt động. Bộ trưởng Y tế Công cộng Thái Lan nhấn mạnh, là một quốc gia tiếp nhận người tị nạn, Thái Lan đang phải đối mặt với những thách thức lớn, trong đó có nguy cơ bùng phát nhiều loại dịch bệnh tại khu vực nếu không kịp thời cung cấp các dịch vụ y tế cần thiết.

Ông Somsak Thepsutin cho biết thêm, Bộ Y tế Công cộng Thái Lan sẽ hợp tác chặt chẽ với Bộ Nội vụ, Văn phòng Hội đồng An ninh Quốc gia và các cơ quan liên quan triển khai các chính sách, biện pháp bền vững để giải quyết vấn đề này. Trong đó, Thái Lan đang xem xét cấp phép lao động cho người tị nạn, qua đó tạo điều kiện để những người này có thu nhập và được tham gia hệ thống phúc lợi xã hội. Bên cạnh đó, Bộ Y tế Công Cộng Thái Lan cũng có kế hoạch tuyển dụng gần 300 nhân viên y tế từ Myanmar để tham gia hỗ trợ chăm sóc y tế cho người Myanmar sinh sống ở các trại tị nạn.

Trước đó, Nội các Thái Lan vào cuối tháng 8/2025 đã thông qua về nguyên tắc đề xuất của Bộ Lao động về việc cho phép người Myanmar đang cư trú tại 9 trại tị nạn ở khu vực biên giới các tỉnh Mae Hong Son, Tak, Kanchanaburi và Ratchaburi được làm việc hợp pháp tại Thái Lan trong 1 năm.