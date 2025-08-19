Thái Lan cho du khách thanh toán bằng tiền điện tử, Việt Nam trước cơ hội tỷ USD

Thái Lan và xu hướng du lịch crypto toàn cầu

Ngày 18/8, Thái Lan chính thức triển khai chương trình “TouristDigiPay”, một sáng kiến đột phá nhằm hồi sinh ngành du lịch đang chịu ảnh hưởng từ sự sụt giảm lượng khách quốc tế, đặc biệt là từ Trung Quốc.

Chương trình cho phép du khách nước ngoài chuyển đổi tiền điện tử như Bitcoin, Ethereum, hoặc các stablecoin như Tether và USDC, thành đồng baht Thái để thanh toán điện tử, chủ yếu qua mã QR, tại các cửa hàng, nhà hàng và điểm du lịch trên toàn quốc.

Với hạn mức chi tiêu tối đa 500.000 baht/tháng (khoảng hơn 400 triệu đồng) cho các doanh nghiệp lớn và 50.000 baht/tháng cho các cửa hàng nhỏ, chương trình không chỉ mang lại sự tiện lợi cho du khách mà còn thúc đẩy dòng tiền vào nền kinh tế Thái Lan.

Sự kiện này không chỉ là một bước đi chiến lược để vực dậy ngành du lịch, với hơn 20 triệu khách quốc tế, đóng góp khoảng 940 tỷ baht vào nền kinh tế Thái Lan trong 8 tháng năm 2025 - mà còn khẳng định vị thế của nước này như một trung tâm tài chính số khu vực.

“TouristDigiPay” được kỳ vọng sẽ thu hút nhóm du khách công nghệ cao và những người sở hữu tài sản số, qua đó tăng cường chi tiêu và cạnh tranh với các điểm đến như Nhật Bản hay Việt Nam.