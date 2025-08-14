Thái Lan-Campuchia: Nóng vụ nổ mìn biên giới; Bangkok rào dây thép gai

Tình hình biên giới Thái Lan - Campuchia tiếp tục có diễn biến mới đáng chú ý.

Thái Lan triển khai dây thép gai dọc biên giới

Ngày 14-8, người Phát ngôn Chính phủ Thái Lan - ông Jirayu Huangsub nói rằng Bangkok tiếp tục duy trì thế phòng thủ vững chắc tại 11 khu vực thuộc 7 tỉnh biên giới với Campuchia, đồng thời triển khai dây thép gai nhằm bảo vệ chủ quyền Thái Lan.

Quân đội sẵn sàng ứng phó ngay lập tức với bất kỳ hành vi xâm phạm lãnh thổ nào, dù nhỏ nhất, ông Jirayu lưu ý.

Trước đó, vào chiều 13-8, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia - bà Maly Socheata nói rằng lực lượng vũ trang Thái Lan đã triển khai dây thép gai và lốp xe ở một ngôi làng biên giới Campuchia, vi phạm thỏa thuận ngừng bắn và sự đồng thuận đã đạt được giữa hai nước, theo tờ Khmer Times.