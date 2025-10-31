Thái Lan bắt 20 người Trung Quốc điều hành đường dây lừa đảo tại Chiang Mai

Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan hôm 30/10 cho biết, trên cơ sở mở rộng điều tra các vụ án trước đó, đã phát hiện một đường dây lừa đảo ở huyện Mae Rim, tỉnh Chiang Mai chuyên nhằm vào người Trung Quốc.

Các đối tượng lừa đảo bị cơ quan chức năng Thái Lan bắt giữ ngày 30/10. Ảnh: Bangkok Post

Theo đó, cơ quan chức năng Thái Lan đã bắt giữ 20 đối tượng, gồm 14 nam và 06 nữ, trong đó 01 người bị gãy chân trong khi tìm cách bỏ chạy. Khoảng 10 nghi phạm khác trốn thoát bằng cách nhảy xuống sông và chạy vào khu rừng lân cận. Tại hiện trường, cảnh sát Thái Lan cũng thu giữ khoảng 100 điện thoại và các loại SIM điện thoại của Trung Quốc.

Theo lời khai ban đầu của các đối tượng, căn biệt thự được ông chủ thuê với giá 120.000 Baht/tháng (khoảng 3.300 USD/tháng). Mỗi người làm việc được trả mức lương từ 100.000 - 200.000 Baht/tháng (khoảng 3.000 - 6.000 USD/tháng). Họ nhập cảnh Thái Lan sử dụng thị thực du lịch và thị thực du học sinh, đăng ký học tập tại các trường ở địa phương. Các đối tượng sử dụng phương thức lừa đảo bán bảo hiểm nhân thọ giả hoặc lừa yêu cầu thanh toán tiền vận chuyển bưu kiện. Tất cả các nạn nhân của nhóm này đều là người Trung Quốc.

Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan cho biết thêm, một số đối tượng từng tham gia các băng nhóm lừa đảo bị triệt phá trước đó. Giới chức Thái Lan đang phối hợp với Lãnh sứ quán Trung Quốc tại Chiang Mai để điều tra vụ án.

Từ đầu tháng 10/2025, chính phủ Thái Lan xác định phòng chống và truy quét tội phạm lừa đảo là ưu tiên quốc gia. Số liệu công bố từ đầu tháng 10 đến ngày 26/10/2025 cho thấy cơ quan chức năng Thái Lan đã triển khai nhiều chiến dịch truy quét tội phạm, bắt giữ hơn 70 đối tượng và đóng băng khối tài sản lên tới hơn 520 triệu Baht (khoảng 15 triệu USD).