Thái Hoà vào vai không tặc máu lạnh

Trong lần hợp tác này, Thái Hòa tiếp tục mang đến nhiều cảm xúc và ấn tượng cho các đồng nghiệp trẻ trong quá trình làm việc. Theo "con gái" Kaity Nguyễn: "Mỗi lần làm việc với ba Thái Hòa lại là một cơ hội để Kaity học hỏi bởi mình luôn mong muốn trau dồi kiến thức và trải nghiệm cùng các diễn viên gạo cội". Bên cạnh Kaity Nguyễn, diễn viên Thanh Sơn, Trâm Anh và Lợi Trần cũng dành nhiều lời ngưỡng mộ cho sự chỉn chu, kỹ lưỡng và khả năng nhập vai đầy nội lực của tiền bối. Đặc biệt, Lợi Trần không khỏi ấn tượng trước khả năng sử dụng vũ khí của "vua phòng vé": "Cách mà anh Hòa dùng vũ khí để khống chế con tin rất nhẹ nhàng nhưng vô cùng hiểm ác".

Cũng trong quá trình ghi hình cùng Trâm Anh, Thái Hòa đã vô tình gây ra một tai nạn nhỏ cho bạn diễn, từ đó cũng cho thấy mức độ chân thật trong từng cảnh hành động mà anh thể hiện. Nam diễn viên chia sẻ: "Ở những phân đoạn đầu tiên, khi chưa điều chỉnh tốt lực tay, tôi lỡ giật cùi chỏ trúng bụng Trâm Anh khiến bạn ấy bị đau. May mắn là lúc đó Trâm Anh chưa phải thực hiện nhiều động tác nên có thời gian để tạm nghỉ. Phim hành động nên đôi khi sẽ có vài sự cố nhỏ mà diễn viên chưa thể kiểm soát được".

Trong phim, Long cùng ba đồng bọn thực hiện một kế hoạch chiếm quyền kiểm soát máy bay được chuẩn bị một cách kín kẽ. Băng cướp chia nhau ra tay khống chế tiếp viên, vô hiệu hóa cảnh vệ và kiểm soát hành khách, từ đó dần áp sát buồng lái để thực hiện âm mưu. Đối với diễn viên Trâm Anh, chính sự thông minh, xảo trá của Long đã giúp tên này tính toán được mọi đường đi nước bước: "Thậm chí không cần dùng vũ lực, Long chỉ cần dùng ánh mắt cũng đã đủ để uy hiếp người khác". Tuy nhiên, theo tiết lộ từ Thái Hoà, đây chỉ là kế hoạch gần như hoàn hảo, bởi điều duy nhất băng không tặc không tính toán trước được lại đến từ một nhân vật khác.