Thái Hòa tát Lê Phương 'nổ đom đóm mắt'

Trong series "Cuộc chiến hạ lưu" dài 12 tập do đạo diễn Mr. Tô thực hiện, Thái Hòa đảm nhận vai Sáng - người đàn ông nghèo sống cùng mẹ và hai con gái trong căn nhà tạm bợ giữa thành phố.

Cuộc sống túng thiếu, mâu thuẫn chồng chất khiến anh Sáng dần trở nên nóng nảy, cộc cằn, nhiều lần làm tổn thương những người thân yêu. Nhân vật này được xem là trung tâm của những giằng xé giữa yêu thương và tổn thương trong gia đình.

Thái Hòa trong "Cuộc chiến hạ lưu"

Chia sẻ về vai diễn, Thái Hòa cho biết anh nhìn thấy nhiều điểm tương đồng với bản thân ngoài đời, đặc biệt trong cách ứng xử với con cái. Nam diễn viên nói: “Có thể đôi khi tôi sai, nhưng với những gì đã trải qua, tôi tin khi hạ cái tôi xuống thì sẽ đủ sức làm bạn và chia sẻ cùng con. Nói khó cũng đúng, mà nói không khó cũng đúng”.

Thái Hòa hiện có hai con trai. Con cả là Hồ Thái Thiên Minh (biệt danh Bom), sinh năm 2004, cao khoảng 1,8 m và từng góp mặt trong phim “Tử chiến trên không”. Ở tuổi đôi mươi, Thiên Minh được nhận xét là chững chạc, tự lập và có năng khiếu nghệ thuật giống cha. Cậu con trai út được nam diễn viên giữ kín thông tin để bảo vệ đời tư.

Câu chuyện về tình thân trong “Cuộc chiến hạ lưu” phần nào phản chiếu suy nghĩ và trải nghiệm của Thái Hòa ngoài đời. Một trong những phân cảnh đáng chú ý là khi anh Sáng (Thái Hòa) tát chị Bé Gái (Lê Phương). Theo nam diễn viên, cảnh quay được thực hiện thật để đảm bảo cảm xúc: “Tát xong, Lê Phương như quên mình đang diễn, bị bất ngờ vì không nghĩ mạnh đến mức đó, cứ thế cảm xúc tự trào lên”.

Lê Phương kể lại, cảnh quay diễn ra lúc 3h30 sáng, sau năm ngày quay đêm liên tiếp: “Tinh thần tôi lúc đó không còn minh mẫn, tỉnh táo nữa, và thật sự là anh Thái Hòa tát xong tôi tỉnh thiệt, ‘đom đóm nổ văng trời’ luôn! Vừa bất ngờ, đau, phẫn nộ. Mọi tâm trạng của chị Bé Gái hiện hết lên trên mặt lúc đó. Nó đau nhưng rất thật!”

Thái Hòa nói vui rằng bạn diễn “bị ăn tát mà vẫn cảm ơn”: “Lúc đầu Phương hơi giận, mặt có sưng lên, nhưng khi biết shot quay tốt thì nói cảm ơn.”