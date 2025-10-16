Thái độ gây sốc của Lương Bằng Quang

16/10/2025 07:37

Thái độ của Lương Bằng Quang đã thu hút sự chú ý của nhiều người.

Liên quan đến vụ “Ngân 98 bị bắt” như đã thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát kinh tế- PC03) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (biệt danh Ngân 98, SN 1998) - điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu và Hộ kinh doanh ZuBu shop - về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.

Trong chiều và tối 13/10, công an khám xét căn hộ cao cấp của Ngân cùng chồng là Lương Bằng Quang (SN 1983, ca sĩ, nhạc sĩ) tại phường Cát Lái, TPHCM, thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng phục vụ điều tra.

Kết quả đã thu giữ 80 sổ đỏ, hơn 8000 USD, 04 sổ tiết kiệm ngân hàng và 1 số vật chứng khác có liên quan. Đồng thời tạm giữ 2 xe ô tô.

Trong đoạn video ghi lại thời điểm Lương Bằng Quang được cơ quan chức năng yêu cầu chụp ảnh lại cùng vật chứng là 80 sổ đỏ cùng một số tiền mặt, có thể thấy thái độ của người này khá bình thản, thậm chí tươi tỉnh nhếch khoé miệng.

Trước đó, cơ quan điều tra cũng đã mời làm việc với Lương Bằng Quang.

Được biết, căn hộ cao cấp khám xét rộng khoảng 300m2, nằm trên tầng cao nhất của một tòa chung cư cao cấp, thiết kế nhiều phòng, trong đó có một phòng lớn dùng để chứa quần áo đi diễn của vợ chồng Ngân 98. Trong phòng, có một tủ kính chứa nhiều gấu bông và túi xách cùng nút vàng YouTube.

Căn hộ cũng chứa nhiều thiết bị, máy móc phục vụ cho công việc liên quan đến âm nhạc của vợ chồng Ngân 98. Căn hộ có hướng nhìn về sông Sài Gòn và trung tâm thành phố.

Việc khám xét được lực lượng chức năng thực hiện tỉ mỉ. Cán bộ điều tra thu thập các tang vật, tài liệu liên quan đến vụ án của Ngân 98.

Két sắt bị thu giữ

Do căn hộ có nhiều phòng, đồ đạc, khiến việc khám xét mất nhiều thời gian. Quá trình này, công an tìm thấy bên trong căn hộ có một chiếc két sắt, tuy nhiên, Ngân và người nhà của Ngân không cung cấp được mã số mở két nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố (Phòng Cảnh sát kinh tế) và Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố đã tiến hành đưa két sắt trên về trụ sở để tiến hành mở khóa theo đúng trình tự quy định của pháp luật.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố (Phòng Cảnh sát kinh tế) đang tiến hành làm rõ, chứng minh nguồn gốc của số tài sản nêu trên.

Trước đó, Võ Thị Ngọc Ngân trì hoãn, không hợp tác, không chấp hành yêu cầu triệu tập của Cơ quan Cảnh sát điều tra; tại cơ quan Công an, Võ Thị Ngọc Ngân chống đối, khai báo quanh co.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh kiên quyết xử lý nghiêm tất cả các trường hợp vi phạm pháp luật, chống đối người thi hành công vụ.