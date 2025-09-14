Thách nhà báo bẻ gãy iPhone Air và cái kết

Trước câu hỏi liệu iPhone Air có phải là tiền đề cho một chiếc iPhone gập, Joswiak né tránh: “Tôi muốn tập trung vào những gì thực sự có mặt hôm nay.”

Dù vậy, Apple cũng thẳng thắn thừa nhận, những ai muốn trải nghiệm camera tốt nhất phải lựa chọn iPhone 17 Pro và Pro Max – vốn được thiết kế xoay quanh hệ thống camera.

Điểm gây tranh luận trên iPhone Air là cụm camera đơn 48MP, không có ống kính ultrawide hay tele như các mẫu Pro. Tuy nhiên, Joswiak cho rằng đây vẫn là lựa chọn đủ mạnh: “Người dùng có thể chụp ở bốn tiêu cự khác nhau, kể cả zoom quang học 2x với chất lượng cao. Air vẫn là một chiếc máy ảnh đa dụng”.

Tuy nhiên, Ternus lại để ngỏ khả năng: “Những gì chúng tôi phát triển ở Air, từ vật liệu cho tới công nghệ thu nhỏ linh kiện, hoàn toàn có thể xuất hiện ở sản phẩm khác. Khi có cái gì thực sự tốt, Apple sẽ tìm cách tận dụng”. Nhận định này càng củng cố tin đồn Apple có thể tung iPhone Fold vào năm 2026.

Ở phần hai của buổi phỏng vấn, Apple cũng giải thích lý do iPhone 17 Pro/Pro Max chỉ dừng ở mức zoom số 40x, trong khi đối thủ như Samsung hay Google đã quảng bá zoom 100x.

“Apple tận dụng AI và công nghệ nhiếp ảnh tính toán rất nhiều — một bức ảnh có thể trải qua hàng tỷ phép xử lý. Nhưng điều quan trọng với chúng tôi là giữ sự chân thực”, Joz chia sẻ. “Có hãng còn… vẽ cả mặt trăng vào ảnh. Apple tin AI có thể hữu ích ở nhiều chỗ, nhưng với hình ảnh, chúng tôi chọn sự thật".

Với iPhone Air, Apple không chỉ tung ra một chiếc iPhone mỏng kỷ lục, mà còn muốn khẳng định đã vượt qua nỗi ám ảnh “bẻ cong”. Đồng thời, những phát biểu thận trọng nhưng đầy ẩn ý từ lãnh đạo Apple cho thấy hãng vẫn đang ấp ủ nhiều hướng đi mới – trong đó iPhone gập có thể là lá bài chiến lược tiếp theo.

(Theo Tom's Guide)