Thạch An (Cao Bằng): Dân “tố” chuồng trại nuôi trâu xả thải, gây ô nhiễm nguồn nước

Trao đổi với phóng viên, ông Vi Hùng Trường, Trưởng xóm Bản Pò, xã Đức Long, huyện Thạch An cho biết: Cụm dân cư Lũng Niềng hiện có 11 hộ gia đình có giếng nước trực tiếp bị ảnh hưởng bởi tình trạng ô nhiễm môi trường từ chuồng trại nuôi trâu của bà Lý Thị Dương. Trong đó, hộ ông Đinh Văn Bằng, Hứa Văn Dũng, Lương Văn Cáng là bị ảnh hưởng nặng nhất. Từ khi bị ô nhiễm nguồn nước, thì người dân không dám dùng để sinh hoạt nữa mà phải mua nước sạch để dùng cho đảm bảo.

“Khu chuồng trại này được xây dựng ngay gần mạch nước ngầm, nhưng lại không hề có bể chứa để thu gom chất thải. Khi tắm cho trâu, rửa chuồng trại thì toàn bộ nước thải xả trực tiếp ra môi trường xuống mạch nước ngầm, gây ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt của người dân. Người dân trong xóm đã làm đơn phản ánh sự việc gửi lên UBND xã Đức Long. Nguyện vọng của người dân Lũng Niềng, xóm Bản Pò là di dời chuồng trại nuôi trâu vỗ béo này đi nơi khác để đảm bảo vệ sinh môi trường sống”. - Ông Vi Hùng Trường, Trưởng xóm Bản Pò cho biết thêm.

Tiếp tục tìm hiểu sự việc để thông tin chính xác, phóng viên đã liên hệ làm việc với UBND xã Đức Long, huyện Thạch An (Cao Bằng). Tại buổi làm việc, ông Hoàng Văn Khanh, Chủ tịch UBND xã Đức Long, huyện Thạch An cho biết: Vị trí được sử dụng xây dựng chuồng trại là đất nông nghiệp, được bà Lý Thị Dương thuê của gia đình ông Sầm Văn Khìn. Ngay sau khi nhận được thông tin sự việc người dân phản ánh vào ngày 19/6/2021, UBND xã đã nhanh chóng cử tổ cán bộ xuống địa bàn kiểm tra, xác minh. Sau khi kiểm tra, tổ cán bộ ghi nhận đúng như người dân phản ánh, nước bơm từ giếng khoan lên có màu xanh đục, bốc mùi hôi thối của phân trâu. UBND xã đã lập biên bản, lấy mẫu nước và báo cáo sự việc lên huyện để xin ý kiến chỉ đạo.

Ngày 24/6/2021, UBND huyện Thạch An đã ban hành Công văn số 780/UBND-TNMT về việc đình chỉ hoạt động chăn nuôi gia súc của bà Lý Thị Dương do hoạt động tắm, rửa gia súc không đảm bảo vệ sinh môi trường ảnh hưởng đến nguồn nước ngầm và môi trường đất. UBND huyện Thạch An yêu cầu, bà Lý Thị Dương khắc phục triệt để các tồn tại, thực hiện các thủ tục về môi trường, đất đai và xây dựng chuồng trại theo quy định của pháp luật. Chỉ được phép hoạt động trở lại khi có chấp thuận của cấp có thẩm quyền.