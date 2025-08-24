Thác nước kỳ vĩ cách Hà Nội hơn 100km, gắn liền truyền thuyết tình yêu

Truyền thuyết về “9 bậc tình yêu”

Từ lâu, Thác Mây đã trở thành điểm đến hấp dẫn cho những ai yêu thiên nhiên và tìm kiếm chốn núi rừng yên bình. Thác còn được gọi là “thác 9 tầng” hay “9 bậc tình yêu”, gắn liền với câu chuyện cổ tích về tình duyên đôi lứa.

Thác Mây đẹp lung linh huyền ảo giữa núi rừng. Ảnh: Lê Dương

Thác bắt nguồn từ dãy núi hùng vĩ ở Thạch Quảng, nơi có những cánh rừng nguyên sinh xanh thẳm. Dòng nước từ trên cao đổ xuống qua 9 tầng liên tiếp, tạo nên khung cảnh vừa hùng vĩ vừa thơ mộng, khiến du khách ngỡ như lạc vào tiên cảnh.

Điều đặc biệt là dù mùa mưa hay nắng, thác vẫn giữ nguyên vẻ đẹp quyến rũ. Mùa hè, nước trong vắt, mát lạnh, chảy róc rách hiền hòa, thích hợp để tắm mát. Khi mùa mưa về, dòng thác cuồn cuộn, tiếng nước dội vang như bản hòa ca của núi rừng.